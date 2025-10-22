Impossível ficar indiferente ao thriller de ação com Pedro Pascal e Oscar Isaac na Netflix

Há filmes que disfarçam sua natureza moral sob a aparência de espetáculo. “Operação Fronteira” é um deles. A princípio, parece mais um thriller militar de assalto: cinco ex-soldados, todos à deriva após o fim de suas carreiras, planejam roubar um barão do narcotráfico na selva colombiana. Mas o que se revela gradualmente é menos uma história sobre dinheiro do que uma dissecação daquilo que resta de um homem quando sua disciplina, seu propósito e sua fé nas estruturas que o moldaram se dissolvem.

O diretor J.C. Chandor transforma o gênero de assalto em um estudo sobre a falência ética dos heróis modernos. Cada integrante do grupo carrega no olhar a erosão de um ideal: o senso de dever militar convertido em amargura civil, a camaradagem transformada em contrato de conveniência. Quando o dinheiro aparece, não é apenas o objeto do desejo, é o gatilho que desmonta as máscaras, que converte a técnica em ganância e a precisão estratégica em impulsividade. A selva, nesse sentido, funciona como um espelho moral: quanto mais denso o verde, mais opaco se torna o juízo.

Ben Affleck, no papel do veterano que lidera o grupo, encarna o colapso com uma inquietante naturalidade. Seu personagem começa como o estrategista metódico, obcecado por listas e cálculos, e termina perdido na própria matemática da ambição. É uma performance que expõe a ironia central do filme: homens treinados para vencer guerras acabam derrotados pela própria incapacidade de coexistir com a paz. O inimigo, agora, é interno, uma corrosão silenciosa que nenhuma arma pode deter.

A segunda metade, frequentemente criticada por abandonar o ritmo do heist em favor de um drama de sobrevivência, é justamente onde Triple Frontier encontra sua força. Ao trocar a adrenalina pela tensão moral, Chandor impõe ao espectador uma mudança de expectativa: não se trata mais de saber se o plano dará certo, mas de perceber quanto cada um está disposto a perder para continuar acreditando que ainda tem controle. O ouro pesa menos do que a consciência, mas o peso é o mesmo, e ambos afundam.

Visualmente austero, o filme rejeita o brilho digital e se ancora na fisicalidade dos corpos, no cansaço, no suor, na lama. É um cinema que busca a textura da realidade, não como realismo estético, mas como constatação ética. O mundo que esses homens habitam já não comporta heróis; apenas sobreviventes tentando redefinir o que ainda significa ser “bom” depois de tantas escolhas erradas.

“Operação Fronteira” não é sobre o assalto perfeito, mas sobre a falência inevitável. Sua maior qualidade é o desconforto que provoca: a sensação de que a aventura prometida nunca existiu, e que o verdadeiro saque não foi contra um cartel, mas contra a própria dignidade. Chandor, com isso, entrega algo raro: um filme de ação que prefere a culpa ao triunfo, e que entende que às vezes o verdadeiro campo de batalha é o interior de quem já venceu demais.