Considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, a história de amor e violência que vai rasgar seu coração está na Netflix

Dois irmãos que não se falam há anos encaram a própria sobrevivência por caminhos opostos. Um, professor de ensino médio, tenta manter a casa de pé diante de contas que não fecham; o outro, ex-fuzileiro, retorna à cidade com marcas difíceis de compartilhar. A oportunidade de um grande torneio de artes marciais torna inevitável a aproximação, e a disputa esportiva passa a condensar perdas antigas, orgulho e a possibilidade real de algum tipo de reparo. Dentro e fora da academia, cada treino responde a pressões que começaram muito antes do primeiro golpe. Em “Guerreiro”, dirigido por Gavin O’Connor e estrelado por Tom Hardy, Joel Edgerton e Nick Nolte, a narrativa investiga como pai e filhos lidam com erros e promessas quebradas, sem transformar a competição em atalho para redenções instantâneas.

O longa observa o cotidiano dos três com paciência. O professor equilibra aulas, plantões extras e o retorno a treinos que exigem disciplina, conversa difícil com a esposa e uma logística de cuidados com os filhos. O ex-fuzileiro aparece como enigma de poucas palavras, que busca na repetição dos exercícios uma forma de manter o passado em silêncio. O pai, sóbrio e arrependido, oferece ajuda como quem sabe que a confiança perdida não volta com um pedido. O’Connor aproxima a câmera dos gestos simples — uma bandagem apertada, um olhar evitado no corredor, um carro que aguarda na porta da academia — para indicar que a luta mais constante acontece fora do tablado.

A filmagem dos combates privilegia compreensão. Golpes e defesas são mostrados com clareza de espaço e de tempo, evitando cortes que escondem ações e preservando a leitura de causa e efeito. O impacto sonoro de quedas e chutes mantém ligação direta com o corpo, sem exagero. Não se trata de embelezar a violência, e sim de relacioná-la às escolhas que levaram cada um até ali. Quando o evento ganha espaço, a ordem dos confrontos acompanha a progressão emocional sem transformar antagonistas em caricatura. O interesse está menos em rivalidades inventadas do que na maneira como cada irmão reage ao peso que traz de casa.

O elenco sustenta a história com interpretações contidas. Joel Edgerton compõe Brendan como alguém que mede riscos e aceita a fadiga como preço de continuar. Tom Hardy faz de Tommy um corpo fechado que prefere agir a explicar, com uma dureza que não elimina sinais de lealdade. Nick Nolte, por sua vez, traduz um passado de abuso e ausência numa presença vacilante, que tenta ser útil sem pedir demais. Quando esses três dividem o mesmo plano, a cena respira na hesitação: ninguém sabe direito como reparar o dano, e a tentativa de convivência vira experiência em andamento.

A cidade entra como cenário de trabalho, escola, igreja e bar. Nada vira cartão-postal de decadência nem catálogo de superação. Ginásios pequenos, vestiários frios e ruas sem glamour montam um mapa onde cada personagem precisa se mover para pagar contas, manter vínculos e evitar velhos atalhos. A fotografia destaca tons frios em treinos e aquecimentos, enquanto interiores de casas e bares trazem luz mais quente, sinalizando outro ritmo de conversa. A música alterna pulsos discretos com acordes que sustentam respiração e cansaço, e o som do público aparece como mar que cresce e recua conforme a rodada, lembrando que o espetáculo existe, mas não apaga responsabilidades.

A escrita aposta em diálogos curtos, sem discursos de manual. Pai e filhos tropeçam nas palavras sempre que o assunto é perdão, e a obra registra esses tropeços como parte do processo. Há espaço para ironia, para silêncios incômodos e para frases que voltam com outra entonação quando a noite avança. Esse cuidado reforça a ideia de que a arena apenas condensa conflitos já em curso: a dívida do professor com a escola e com o banco, a dívida do ex-fuzileiro com companheiros de outras batalhas e com sua própria memória, a dívida do pai com o tempo perdido. Cada um carrega um tipo de cobrança que não se resolve com anúncio no telão.

O torneio profissional oferece calendário e regras. Promotores vendem narrativas fáceis, mas o filme não se deixa conduzir por slogans. Os adversários funcionam como degraus concretos no caminho até o encontro entre irmãos, que cresce como possibilidade dramática sem garantir moral pronta. O professor entra para continuar sustentando a família; o ex-fuzileiro entra porque precisa de dinheiro e porque não encontra outro lugar para a raiva. O pai acompanha de perto, tenta não atrapalhar e entende que qualquer gesto seu ainda abre feridas. A soma desses vetores cria tensão que não depende do placar, mas do que pode ou não ser dito fora da competição.

Visualmente, a câmera prefere a altura dos olhos, deixando o corpo dos atores indicar risco e desgaste. O corte preserva continuidade espacial para que um cruzado ou uma queda funcionem como resposta, e não como efeito. Em muitos momentos, a preparação importa mais que o golpe, e o olhar entre rounds pesa tanto quanto a sequência seguinte. O filme não recorre a montagens apressadas para simular grandeza; prefere comprovar que o esforço se constrói em repetição, sono curto e conversa no carro. Essa opção dá densidade aos treinos e evita que a competição pareça cápsula desconectada do restante da vida.

Há pequenos exageros televisivos no colorido midiático do evento, com apresentadores que forçam narrativas sobre heróis improváveis. Ainda assim, a direção preserva margem para ambivalência. Quando a multidão vibra, nem sempre vibra pelo que os protagonistas desejam. Quando um patrocinador liga, o problema não é a fama em si, mas o custo de aceitar determinadas regras. A cada rodada, a pergunta se desloca de quem vence para o que será possível depois do último round. O filme insiste que nem vitória nem derrota resolvem sozinhas relações corroídas, e que convivência depende de acordos que não cabem no tempo de uma luta.

Sem anunciar grandes teses, “Guerreiro” trata de trabalho, masculinidades em disputa e famílias que tentam continuar. O esporte aparece como linguagem com limites claros e consequências visíveis, alternativa provisória para conflitos que, do lado de fora, às vezes não encontram fronteira. Quando a noite decisiva chega, os três já passaram por perdas que não terão replay. O que está em jogo vai além de um cinturão; envolve a capacidade de seguir adiante sem repetir o mesmo erro. O filme encerra a jornada com a sensação de que ainda há muito a ser dito entre pai e filhos, matéria suficiente para novas conversas que não cabem em um placar.