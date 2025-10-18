O novo filme do diretor de Parasita chegou à HBO Max — e talvez você nem tenha percebido Divulgação / Warner Bros.

Marcelo Costa
Por Marcelo Costa
Um trabalhador aceita morrer repetidas vezes para manter um emprego em missão de colonização e, ao sobreviver ao que deveria tê-lo eliminado, descobre que já existe outra versão dele na mesma equipe. Em “Mickey 17”, Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo atuam sob direção de Bong Joon-ho. O conflito central é direto: Mickey Barnes deseja seguir vivo, preservar vínculos e manter utilidade na colônia, mas a própria política do projeto considera a coexistência de dois Mickeys uma infração capital. A adaptação parte do livro “Mickey7”, de Edward Ashton, e transforma a figura do “Descartável” em ponto de pressão entre necessidade logística e autonomia individual.

O objetivo inicial de Mickey é cumprir tarefas letais em Niflheim, planeta gelado onde a colônia tenta fincar base. Cada morte autoriza a impressão de um novo corpo com memórias preservadas, procedimento que reduz o personagem a insumo e cria contabilidade de perdas aceitáveis. Quando uma missão externa dá errado e Mickey 17 retorna vivo, a administração já imprimiu o Mickey 18. O obstáculo muda de físico para institucional: normas proíbem “múltiplos” e ordenam eliminar duplicatas. A partir daí, a história mede cada cena pelo risco de exposição. A dupla adota revezamentos e atrasos como tática, o que altera o tempo dramático e transforma tarefas banais em operações de camuflagem.

As relações mais próximas reorientam a informação. Nasha, interpretada por Naomi Ackie, trabalha na segurança e se vê obrigada a escolher entre regulamento e proteção de quem ama. Ao decidir ajudar, Nasha muda o foco do conflito e eleva o risco de descoberta. Em vez de um problema de inventário humano, a duplicidade passa a ser questão política dentro da nave. Timo, vivido por Steven Yeun, enxerga oportunidade em cada brecha e introduz risco paralelo, pois busca vantagem onde o protagonista precisa de discrição. Essas decisões privadas atingem o topo da cadeia. Kenneth Marshall, papel de Mark Ruffalo, governa a colônia com discurso moral e uso tático do medo. Sua intervenção transforma um segredo gerenciável em caso exemplar. Ylfa, interpretada por Toni Collette, incentiva a exposição pública do incidente, elevando o custo de qualquer recuo. Quando a administração decide fazer da regra um espetáculo, a decisão amplia a vigilância sobre os Mickeys e torna a punição um evento coletivo.

O contato com as formas de vida locais altera a leitura de ameaça. As criaturas nativas, os Creepers, tratadas inicialmente como obstáculo biológico, revelam sinais de organização e laços, o que desloca a trama de uma questão sanitária para uma negociação de fronteira. A partir do momento em que a colônia interfere nos filhotes e produz morte, a retaliação cobra reparação específica. O governador exige submissão para restaurar autoridade. Esse choque empurra os Mickeys para o centro de uma barganha em que cada prazo é uma sentença possível. O risco deixa de ser apenas individual. A continuidade do assentamento passa a depender de quem paga pela paz e de que tipo de sacrifício compra um acordo.

A direção dá prioridade a decisões que mudam informação, ponto de vista e ritmo. Quando os dois Mickeys dividem quadro ou se alternam discretamente, a montagem de Yang Jin-mo define quem age e quem reage, e isso impacta a progressão do conflito porque a narrativa oculta ou exibe dados conforme a situação exige. A música de Jung Jae-il ajusta a percepção de risco ao encurtar etapas de missão ou alongar anúncios públicos, enquanto a fotografia de Darius Khondji delimita espaços de cerco e fuga, da nave aos campos de gelo, o que tem efeito direto na credibilidade do revezamento. Nada é decorativo: clareza espacial e controle de tempo se convertem em armas para enganar vigilantes e adiar o flagrante.

Os diálogos funcionam como instrumentos de regra. Quando Marshall cita o estatuto contra “múltiplos”, não informa apenas contexto; autoriza punição imediata, e a sequência seguinte comprova a aplicação literal do texto legal. Quando Nasha numera os Mickeys para evitar confusão, cria método interno de controle que resolve um problema prático do trio e oferece pista para terceiros deduzirem a duplicidade. A fala de Timo, sempre inclinada a atalhos, vira perigo quando ele troca confidências por favores, encurtando o tempo de reação da dupla. A cada troca, o roteiro amarra decisão e consequência, o que sustenta coerência de comportamento e eleva o custo de erro.

As interpretações adotam escolhas que mudam o sentido de cada cena. Pattinson diferencia iniciativa e impulsividade em corpos idênticos, o que altera quem ocupa a frente de cada movimento. Ackie compõe Nasha como profissional que calcula danos antes de cada desobediência, e isso muda foco e prioridade quando as ordens colidem com vidas concretas. Ruffalo apresenta Marshall como autoridade que confunde propaganda com justiça; sempre que ele aparece, a encenação reconfigura o espaço para enquadrar opositores. Collette acentua a dimensão pública de Ylfa, conselheira com olho em plateia. Yeun desenha Timo entre parceria e interesse, o que empurra a trama para impasses com custo coletivo.

A estrutura da história deixa clara a escalada. Apresentação focada em função e regra; desenvolvimento centrado no segredo que não pode vazar; aceleração com a presença das criaturas na porta da colônia; e um ápice que sobrepõe prazos de execução, exigências externas e vigilância interna. A tensão se concentra ao redor de três perguntas práticas: quem controla a informação sobre os “múltiplos”, quem define a pena para infrações e qual preço a colônia aceita pagar para permanecer em Niflheim. As cenas decisivas não revelam mistério abstrato, mas redistribuem poder visível: quem fala, quem obedece, quem executa.

Há parentesco com “Expresso do Amanhã” no uso de cadeia de comando que transforma punição em espetáculo para conservar privilégios. A diferença é a crise íntima criada pela coexistência de duas versões do mesmo indivíduo, que torna explícito o mecanismo de substituição no trabalho. Essa duplicidade produz escolhas verificáveis: imprimir, esconder, negociar, expor. Quando os Mickeys são empurrados para fora da nave com prazos rígidos e ordens conflitantes, a história atinge seu ponto de maior risco. O que se decide naquele intervalo redefine o valor de uma vida dentro do projeto e o destino político do assentamento.

A encenação acompanha a mudança de poder. Quando as criaturas deixam de ser alvo e passam a contraparte, a câmera reposiciona a colônia e retira dela o monopólio da narrativa. A partir daí, medidas disciplinares deixam marcas públicas que não podem ser apagadas. O saldo do conflito recai sobre pessoas com nome, número e função, e cada uma precisa responder pelo que fez quando acreditou que ninguém veria.

Filme: Mickey 17
Diretor: Bong Joon Ho
Ano: 2025
Gênero: Aventura/Comédia/Fantasia/Ficção Científica
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
