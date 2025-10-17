4 filmes novos que chegaram à Netflix nas últimas semanas e valem cada minuto do seu tempo

Em períodos de fim de semana, feriado estendido ou dias de férias, cresce a busca por filmes que combinem com o clima da casa. A lista foi pensada para quem deseja programar uma maratona com amigos, dividir a atenção no sofá da família ou aproveitar um intervalo tranquilo. Sem comentar enredos, a proposta indica caminhos para escolher com rapidez e ajustar expectativas sobre tom e ritmo, sem perder tempo navegando entre categorias.

A seleção contempla gêneros populares e recorrentes no cotidiano do público: drama, comédia, suspense, ação e documentário. Há produções nacionais e internacionais, recentes e de anos anteriores, sempre com circulação ampla em serviços conhecidos. O objetivo é dar contexto sobre atmosfera, temas e público-alvo aproximado, sem adjetivação nem juízo de valor. Assim, leitores podem decidir entre leveza, tensão ou reflexão antes de acionar o controle e reservar o período desejado.

A lista não segue ordem de preferência. O arranjo atende rotinas diferentes: quem tem pouco tempo pode optar por filmes mais dinâmicos; quem busca imersão pode escolher opções de tom mais contemplativo. Para grupos, vale alternar gêneros e equilibrar a sessão. As sinopses ajudam na triagem final e indicam adequação para momentos variados do dia ou noite.

Steve (2025), Tim Mielants Robert Viglasky / Neflix Em um único dia de trabalho, o diretor de uma escola de reabilitação para jovens delinquentes luta para manter de pé uma instituição prestes a ser fechada. À medida que enfrenta visitas oficiais, pressões políticas e um sistema que o vê mais como obstáculo do que como aliado, ele tenta proteger seus alunos — garotos deixados à margem, com passados marcados por abandono e violência. Entre eles está Shy, um estudante introspectivo e imprevisível que espelha tanto a fragilidade quanto a esperança que o educador tenta preservar. As horas se tornam cada vez mais tensas, misturando colapsos pessoais e dilemas morais que expõem a falência das estruturas sociais. O dia termina sem redenção fácil, mas com uma convicção persistente: cuidar, mesmo quando o mundo não se importa, é um ato de resistência. O filme retrata, com intensidade e humanidade, a exaustão emocional de quem insiste em acreditar na possibilidade de transformação.

A Mulher na Cabine 10 (2025), Simon Stone Parisa Taghizadeh / Netflix Uma jornalista é enviada para cobrir a viagem inaugural de um cruzeiro de luxo reservado à elite internacional. Durante a noite, ela ouve um grito vindo da cabine ao lado e vê um corpo sendo lançado ao mar. Em pânico, tenta alertar a tripulação, mas é informada de que todas as cabines estão ocupadas e ninguém está desaparecido. A partir desse momento, mergulha em um labirinto de mentiras, manipulação e descrédito, onde cada rosto parece esconder algo e cada detalhe pode ser uma pista ou uma armadilha. Isolada, sem aliados e cada vez mais questionando a própria sanidade, ela decide seguir sua intuição e provar que não está louca. O suspense cresce em ritmo preciso até o desfecho em que verdade e paranoia se confundem. A obra é um estudo sobre medo, confiança e o peso de ser desacreditada quando a verdade mais importa.

27 Noites (2025), Daniel Hendler Joe Ekonen / Netflix Uma mulher rica e excêntrica é internada em uma clínica psiquiátrica por decisão de suas duas filhas, que alegam estar protegendo sua saúde mental. Um perito é chamado para avaliar o caso e determinar se há fundamento médico para a internação ou se ela é resultado de uma manobra para controlar a fortuna da paciente. Ao longo de vinte e sete noites, entre consultas, visitas e recordações, a fronteira entre lucidez e delírio se torna cada vez mais nebulosa. A mulher resiste com humor e ironia às tentativas de enquadrá-la, enquanto o médico se vê envolvido em um dilema ético que coloca em xeque seu papel de julgador. O filme explora, com delicadeza e crítica social, os limites entre cuidado e opressão, liberdade e tutela, amor e poder. O retrato final é de uma mulher que, mesmo cercada por diagnósticos e desconfianças, insiste em viver sob suas próprias regras.