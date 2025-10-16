Um divisor de águas na comédia, filme indicado ao Oscar que marcou uma geração está na Netflix

Há algo de profundamente libertador em ver um homem comum perder o controle. Não em desespero, mas em êxtase. “O Máskara” é essa fantasia sobre a insanidade como refúgio, um carnaval da repressão onde o ordinário explode em cores e deformações cartunescas. A comédia de 1994, dirigida por Chuck Russell, continua a ser uma das traduções mais vibrantes da década em que foi feita: uma era obcecada pela ideia de autenticidade, mas incapaz de lidar com ela sem ironia. Em um cinema dominado por heróis de armadura e vilões de terno, Stanley Ipkiss surge como o anti-herói mais improvável: um homem cuja única superpotência é finalmente ser ele mesmo.

Jim Carrey faz desse personagem o laboratório perfeito para seu talento elástico, misturando tragicomédia e anarquia corporal em proporções quase sobrenaturais. Stanley é o funcionário exemplar, o sujeito educado demais para o próprio bem, e, por isso, tragado pela mediocridade de Edge City, um espaço que mais parece uma caricatura da vida urbana dos anos 90. Tudo muda quando ele encontra a máscara mítica, artefato ancestral que desperta um alter ego de proporções delirantes: uma entidade de terno amarelo e alma incendiada que materializa o inconsciente do protagonista. Não é o herói que salva o mundo, mas o reprimido que enfim se permite existir.

O filme é genial por compreender que o riso nasce da deformação. “O Máskara”, em sua essência, é um desenho animado em carne e osso, um híbrido que desafia o realismo do cinema e o transforma em pura performance. O rosto de Carrey, capaz de se expandir, torcer e desintegrar a lógica do humano, torna-se o epicentro de um espetáculo que mistura o slapstick de Tex Avery, o jazz frenético dos clubes noturnos e o humor físico que remete às origens do cinema mudo. É a comédia como linguagem da metamorfose, e talvez nenhum outro ator da época pudesse sustentar tamanha fusão de histeria e precisão cômica.

Curiosamente, sob a superfície explosiva do filme, há uma reflexão aguda sobre o que significa “ser alguém”. Stanley, sem a máscara, é o arquétipo do homem invisível: gentil, introspectivo, um romântico deslocado em um mundo de predadores. Com ela, torna-se a caricatura viva de todos os seus desejos reprimidos, e também de seus excessos. O que o objeto desperta não é poder, mas exposição: revela a camada grotesca da personalidade humana, a versão sem filtros que o convívio social ensina a sufocar. “O Máskara” funciona como uma sátira disfarçada de comédia, uma crítica à cultura do desempenho e da masculinidade performática, onde o carisma vira moeda e a vulnerabilidade, defeito.

A direção de Chuck Russell equilibra o caos com um senso quase musical de ritmo. Cada cena se comporta como uma coreografia entre o absurdo e o encanto, especialmente nas sequências do clube Coco Bongo, que se tornaram ícones do cinema popular dos anos 90. É também onde Cameron Diaz, em sua estreia arrebatadora, aparece como uma figura de fascínio puro, moldada entre o glamour dos musicais clássicos e a sensualidade moderna. Sua Tina Carlyle não é apenas o interesse amoroso, mas o espelho que revela o contraste entre os dois mundos de Ipkiss: o da timidez e o da exuberância.

Tecnicamente, o filme foi um marco de ousadia visual. Os efeitos digitais, que hoje poderiam parecer datados, foram em sua época uma extensão do próprio conceito: o digital como metáfora do impossível, o artifício como libertação. Tudo, da fotografia saturada aos movimentos de câmera que acompanham as deformações corporais de Carrey, colabora para criar um universo onde o exagero é a norma e o realismo, um erro a ser corrigido. Não à toa, “O Máskara” foi indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais, reconhecimento merecido por transformar a tela em uma espécie de palco hipnótico onde o corpo humano vira desenho animado.

Mas o verdadeiro coração do filme é o subtexto emocional que o atravessa. A comédia, aqui, não é apenas riso fácil: é catarse. Ipkiss encontra na loucura uma forma de dignidade, um meio de afirmar sua existência num mundo que o ignora. Ao colocar o delírio no lugar do heroísmo, o filme sugere algo ousado: talvez a sanidade seja superestimada. “O Máskara” é um manifesto pela liberdade de ser ridículo, uma ode à imperfeição e ao direito de existir fora das expectativas.

Trinta anos depois, a energia contagiante de “O Máskara” permanece intacta. Ele não envelheceu porque nunca pertenceu inteiramente ao seu tempo. Sempre foi um excesso, um ruído, um lampejo de anarquia no meio da normalidade. E se Jim Carrey parece insubstituível no papel, é porque sua atuação ultrapassa o registro cômico: é uma confissão em forma de farsa, um espelho distorcido do próprio artista que, como Stanley Ipkiss, vive à beira do descontrole. O filme termina, mas o riso, esse riso meio assustado, meio libertador, continua reverberando. É o som de quem, por um instante, ousou tirar a própria máscara.