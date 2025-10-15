5 suspenses na HBO Max que vão te fazer checar a fechadura duas vezes

O suspense transforma o banal em ameaçador. Um corredor silencioso, uma sombra estranha, um gesto fora de lugar, tudo ganha um novo peso quando a tensão domina a atmosfera. A Revista Bula encontrou na HBO Max um território fértil para explorar o medo como linguagem. Nessa seleção, o espectador vai duvidar da própria percepção, desafiando certezas com situações sufocantes e reviravoltas que fazem a lógica parecer piada. A violência é psicológica e o perigo, é invisível. A segurança, apenas uma ilusão.

Do horror corporal ao terror metafísico, esses cinco filmes habitam zonas limítrofes: entre a identidade, a despersonalização, desejo e destruição, consciência e delírio. Os enredos exploram corpos como territórios de conflito e mentes à beira do colapso. O medo, aqui, não grita, ele sussurra, infiltra-se, se espalha até que o espectador perceba que o verdadeiro terror é interno. Esses roteiros provocativos e estética cuidadosa traduzem a paranoia contemporânea: o pavor de perder o controle sobre o próprio corpo, o próprio lar e a própria mente.

A Substância (2024), Coralie Fargeat Divulgação / MUBI Uma atriz veterana, obcecada pela juventude perdida, encontra um programa experimental que promete restaurar seu corpo e sua carreira. O tratamento exige dividir sua própria existência com uma versão rejuvenescida de si mesma, criada artificialmente a partir de sua substância vital. No início, o acordo parece perfeito, mas a convivência entre as duas se torna um jogo de inveja e controle. À medida que o corpo envelhecido é descartado e o novo assume o protagonismo, a mulher descobre que a verdadeira monstruosidade não está na carne, mas na vaidade que a devora por dentro.

Noite de Sustos (2022), David Poag Divulgação / Hideout Pictures Três amigos de escola encontram-se em um momento de transição: mudanças familiares, saudade e o medo de que certa magia da infância esteja se apagando. Em uma noite de Halloween, eles decidem desafiar a rotina e passam a madrugada trancados em uma nova loja de fantasias temporária instalada em um centro comercial abandonado. Inicialmente é diversão: explorar seções assustadoras, testar adereços e sentir a adrenalina do proibido, até que percebem que algo não segue as regras do real. Um espírito antigo, com estrangeiros vínculos ao passado da cidade, começa a manifestar-se por meio de objetos e bonecos mecânicos. Aos poucos, os amigos percebem que nem tudo é apenas fantasia: a entidade toma controle, assume formas inesperadas e ameaça invadir seus corpos e suas memórias.

Sangue Possuído (2022), Chris Sivertson Divulgação / Elevation Pictures Uma jovem atleta universitária sofre um acidente que muda completamente seu comportamento. À medida que tenta retomar os treinos, percebe que há algo de estranho em seu corpo, uma força brutal, uma sede inexplicável e uma raiva que cresce a cada noite. Os amigos e colegas se tornam alvo de uma violência que ela não compreende nem consegue controlar. Dividida entre culpa e prazer, ela descobre que o sangue é agora sua única linguagem. O suspense mistura erotismo, horror e tragédia, explorando a metamorfose como símbolo da perda de identidade e do medo do próprio desejo.

Possessor (2020), Brandon Cronenberg Divulgação / Rook Films

Uma agente secreta trabalha para uma organização que usa tecnologia capaz de invadir a mente de outras pessoas e controlá-las para cometer assassinatos corporativos. A cada missão, ela se infiltra em um corpo diferente, apagando temporariamente sua própria identidade. Mas, ao executar um novo alvo, algo dá errado: a consciência do hospedeiro começa a resistir, gerando uma batalha mental pelo domínio do corpo. O conflito entre as duas mentes transforma a missão em um pesadelo existencial sobre perda de controle, fragmentação e a dissolução da humanidade.