5 filmes mais assistidos do momento no mundo inteiro, na Netflix

Os streamings se tornaram termômetros de tendências culturais. Entre produções hollywoodianas cheias de efeitos e dramas delicados vindos de outras partes do planeta, a Revista Bula trouxe, com base no Flixpatrol, os cinco filmes mais vistos do momento na Netflix. Eles revelam o apetite do público por histórias que equilibram emoção, humor e espetáculo. Não se trata apenas de popularidade. Cada um deles captura um tipo de escapismo. Seja pela fantasia, pela nostalgia ou pelo drama. Assistir ao que milhões estão vendo é, de certa forma, entender o espírito do tempo.

Por trás de números astronômicos de audiência, há narrativas que dialogam com diferentes emoções humanas. Ao reunir produções tão distintas num mesmo ranking global, vemos que o público quer sentir: rir, chorar, temer, sonhar. Mesmo que por algumas horas diante da tela. A emoção continua sendo uma linguagem universal. Entre monstros colossais e paixões improváveis, dramas femininos, comédias insanas, há uma linha invisível que conecta todos eles: a necessidade humana de fugir do cotidiano sem perder o vínculo com ele. A lista está organizada de acordo com o primeiro mais visto até a quinta posição.

A Mulher na Cabine (2025), Simon Stone Parisa Taghizadeh / Netflix Durante um cruzeiro de luxo, uma jornalista embarca em uma viagem que deveria consolidar sua carreira, mas acaba se tornando um pesadelo. Em uma noite de tempestade, ela testemunha uma mulher ser arremessada ao mar, porém, ao relatar o ocorrido, descobre que todos os passageiros estão devidamente registrados e ninguém parece ter desaparecido. Isolada, desacreditada e cada vez mais paranoica, ela passa a investigar por conta própria, mergulhando em um labirinto de silêncios, aparências e mentiras cuidadosamente encobertas. À medida que a busca pela verdade se intensifica, a fronteira entre lucidez e delírio se esvai, e a viagem que começou como um trabalho de rotina transforma-se em uma luta desesperada pela própria sobrevivência.

Caramelo (2025), Diego Freitas Divulgação / Netflix Pedro, um jovem chef de cozinha prestes a realizar o sonho de abrir seu próprio restaurante, vê seus planos desmoronarem após receber um diagnóstico que muda completamente sua vida. Forçado a desacelerar e repensar suas prioridades, ele encontra apoio improvável em um vira-lata caramelo, um cão de rua de olhar doce e temperamento inquieto, que passa a acompanhá-lo em sua jornada de recomeço. Entre caminhadas silenciosas e momentos de ternura, nasce uma amizade que o ajuda a reencontrar o sentido das pequenas coisas e a força para enfrentar o futuro com leveza. Filmado no interior de São Paulo, o longa transforma a figura do cão caramelo, símbolo do afeto e da resistência brasileira, em metáfora de amor incondicional e esperança. Com delicadeza e humor, a história mostra que, às vezes, o verdadeiro sabor da vida está justamente nas pausas que não planejamos.

French Lover (2024), Hugo Gélin Emmanuel Guimier / Netflix Um jovem francês, charmoso e desastrado, vê sua vida virada de cabeça para baixo ao se apaixonar por uma mulher que parece ser tudo o que ele não é: prática, centrada e emocionalmente distante. O relacionamento improvável nasce entre gafes, desencontros e viagens inesperadas. No meio de gestos impulsivos e declarações desajeitadas, ambos descobrem que o amor é menos sobre perfeição e mais sobre imperfeições compartilhadas. A leveza da comédia romântica dá lugar à ternura da descoberta, enquanto o casal aprende que amar é, no fundo, o ato mais corajoso e confuso de todos.