5 filmes de terror na HBO Max para entrar em clima de Halloween

Assistir terror no Halloween é uma tradição e se você não começou ainda, chegou o momento. Apagar as luzes, estourar a pipoca e sentir o coração acelerar. Esse ritual é perfeito para quem gosta de testar os próprios limites. Na HBO Max, o catálogo reúne histórias que exploram o medo em suas mais variadas formas: do sobrenatural ao psicológico, do grotesco ao simbólico. Esses filmes não se contentam em assustar, eles querem perturbar, mexer com o inconsciente, fazer o espectador rir do próprio desespero. O medo, no final das contas, é um espelho. E o Halloween sua noite mais fiel.

Escolhemos cinco obras na HBO Max que vão transformar o terror numa experiência completa. Cada um desses filmes criam um universo particular, onde o horror se mistura ao drama, ao humor ou à tragédia. Monstros vestidos de palhaços, entidades que desafiam a fé, maldições que testam a sanidade e mortos que se recusam a aceitar o próprio fim. Essas histórias revisitam nossos maiores medos: o escuro, o desconhecido, a perda de controle. O que começa como curiosidade, se torna pavor. O que parece ficção ganha contornos de verdade. No fim, o Halloween vira uma desculpa para encarar o medo de frente.

Pecadores (2025), de Ryan Coogler Divulgação / Warner Bros. Em uma comunidade marcada pelo fervor religioso e por segredos inconfessáveis, um assassinato brutal expõe as rachaduras de uma fé construída sobre medo e poder. Uma detetive é chamada para investigar o caso e descobre que nada ali é o que parece, cada rosto piedoso esconde uma culpa, e cada prece parece dirigida ao vazio. À medida que se aproxima da verdade, ela se vê envolta em uma teia de fanatismo e manipulação, onde a moral serve apenas como máscara. O horror cresce não pelo sobrenatural, mas pela perversidade humana que se disfarça de devoção. O pecado, aqui, é o motor de um suspense sufocante, e o perdão, uma impossibilidade cruel.

Os Fantasmas Ainda Se Divertem (2024), de Tim Burton Divulgação / Warner Bros. Após anos tentando lidar com a habilidade incomum de ver fantasmas, Lydia finalmente aprendeu a conviver com seu dom, e a transformá-lo em sucesso. A fama veio junto com a aceitação, mas o passado, como sempre, cobra seu preço. Quando uma tragédia familiar leva os Deetz de volta a Winter River, Lydia percebe que há algo sombrio impedindo o encerramento daquele ciclo. Somente ela, agora mais madura, possui a chave para desvendar o mistério, bastam três palavras proibidas e um velho fantasma disposto a voltar à cena. O problema é que brincar com o além nunca termina bem.

Fale Comigo (2022), de Danny e Michael Philippou Divulgação / Metrol Technology Um grupo de adolescentes descobre um objeto que permite se comunicar com os mortos, uma mão embalsamada usada em rituais de possessão. O jogo, inicialmente divertido, se torna uma obsessão perigosa quando os limites entre vivos e mortos começam a se desfazer. Uma das participantes, ainda abalada pela perda da mãe, vê na experiência uma forma de contato e acaba indo longe demais. As consequências são brutais: as visões tomam forma, as vozes persistem e o terror se torna físico. O que começa como brincadeira viral se transforma em um mergulho no luto, na culpa e na loucura, um convite tentador, mas impossível de recusar: “fale comigo”.

It: A Coisa (2017), de Andy Muschietti Brooke Palmer / Warner Bros. Entertainment Em uma pequena cidade marcada por desaparecimentos misteriosos, um grupo de crianças forma uma aliança improvável para enfrentar algo que se esconde nos esgotos. A criatura assume a forma de um palhaço assustador, alimentando-se do medo e da vulnerabilidade de suas vítimas. Unidos pela amizade e pelo trauma, os garotos decidem confrontar o mal de frente, mesmo sem compreender sua verdadeira origem. À medida que o verão avança, a cidade revela suas próprias cicatrizes e segredos enterrados. O que começa como uma aventura juvenil se transforma em uma jornada de coragem e amadurecimento, onde o medo ganha corpo, e o riso se mistura ao horror.