Ação de Soderbergh, com Brad Pitt e Julia Roberts, que trouxe inteligência aos filmes blockbusters

Há filmes que transformam o crime em arte, e “Onze Homens e um Segredo” é um deles. Não se trata apenas de um assalto meticulosamente coreografado, mas de uma celebração da esperteza, do estilo e da sedução do risco. A narrativa acompanha um homem recém-saído da prisão, decidido a realizar o roubo mais audacioso de Las Vegas: invadir simultaneamente três cassinos e sair de lá com 150 milhões de dólares. O plano, que soa impossível até mesmo para os mais experientes, ganha contornos de espetáculo quando o protagonista reúne uma equipe de especialistas, cada um com uma habilidade e um temperamento tão peculiares quanto essenciais para a execução do crime perfeito.

Mas o que realmente faz o filme brilhar não é o roubo em si, e sim a maneira como ele é encenado. Há um prazer quase musical na precisão das ações, nas falas afiadamente cômicas e no ritmo que alterna ironia e tensão com uma leveza que poucos diretores dominam. A montagem, estilizada e dinâmica, transforma cada detalhe, do embaralhar das cartas à piscadela cúmplice, em uma coreografia de inteligência. No fundo, o assalto é apenas o pretexto para exibir um balé de carisma e controle, onde o verdadeiro prêmio é o próprio jogo.

Em meio a luzes de neon e egos inflados, “Onze Homens e um Segredo” revela-se uma parábola sobre vaidade, poder e confiança. Não só entre ladrões, mas entre quem cria e quem assiste. Soderbergh filma com precisão cirúrgica e elegância despretensiosa, fazendo do entretenimento um exercício de sofisticação visual. O charme do longa está em jamais se levar a sério, mesmo quando tudo parece calculado ao milímetro.

Há uma ironia elegante em como Soderbergh reinventa o heist movie para o século 21: ele o transforma em um espetáculo de forma e charme, onde o crime é apenas uma moldura para o virtuosismo técnico. A câmera é fluida, quase voyeurística, e se move com a mesma discrição dos ladrões que filma. Cada plano reflete uma estética do controle, em que o diretor manipula o olhar do público com a precisão de um mágico. É um cinema de truques e disfarces, no qual a montagem assume o papel de cúmplice: o corte é o verdadeiro roubo. Essa consciência formal, disfarçada sob uma aparente leveza, revela o talento de Soderbergh em equilibrar diversão e inteligência, criando uma obra que brinca com o próprio conceito de espetáculo.

Os personagens, por sua vez, são moldados como arquétipos do carisma. O protagonista é o arquiteto do impossível, o homem que pensa o crime como arte. Ao seu redor, orbitam figuras que encarnam diferentes facetas do desejo contemporâneo: o trapaceiro vaidoso, o gênio tímido, o falastrão irresistível, o novato em busca de pertencimento. Juntos, formam um mosaico humano que espelha a própria Hollywood: um grupo de egos colidindo, tentando converter talento e aparência em poder. Soderbergh, sempre consciente desse espelhamento, filma o glamour como um disfarce frágil, e o riso como o disfarce mais elegante da melancolia.

Seu legado não está apenas nos inúmeros imitadores que tentou inspirar, mas na maneira como resgatou o valor da inteligência e do estilo como formas legítimas de narrativa. Porque, no fim das contas, o que Soderbergh nos ensina é simples: o cinema, como o crime, só é irresistível quando parece fácil, mas é fruto de uma orquestração invisível e impecável.