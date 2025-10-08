4 filmes tão impressionantes que valem a assinatura imediata do Prime Video

Nos últimos meses, o Prime Video ampliou o alcance de seu catálogo com lançamentos de grande repercussão em festivais e nas principais premiações do cinema. A crescente disputa entre plataformas de streaming tem levado os estúdios a antecipar estreias e investir em produções autorais que conciliam ambição artística e apelo popular. Nesse contexto, o serviço da Amazon consolidou-se como um espaço de exibição de filmes que refletem a diversidade de estilos e temas do audiovisual contemporâneo.

A lista a seguir apresenta quatro filmes disponíveis na plataforma que representam diferentes vertentes da produção recente, incluindo dramas intimistas, releituras de clássicos, experimentações estéticas e narrativas de escala épica. O conjunto oferece um panorama conciso do cinema atual, um campo em que fronteiras entre gêneros, linguagens e países se tornam cada vez mais fluidas, evidenciando a transformação constante da experiência cinematográfica no ambiente digital.

Anora (2024), Sean Baker Divulgação / FilmNation Entertainment Em meio ao néon e aos apartamentos apertados do Brooklyn, uma jovem dançarina tenta equilibrar boletos, sonhos e a sensação de que o tempo corre contra ela. Uma noite, cruza o caminho de um herdeiro russo impulsivo; a química vira casamento relâmpago, presente caro e promessa de futuro. Quando a notícia atravessa o Atlântico, chegam emissários decididos a desfazer a união, com polidez de alto padrão e brutalidade de quem nunca ouviu “não”. A narrativa acompanha fugas madrugada adentro, acordos improvisados e momentos de ternura que resistem à pressão do dinheiro. A cada gesto, ela aprende a negociar dignidade, afeto e sobrevivência, contando cada dólar como quem mede a própria autonomia. A câmera observa sem moralismo, revelando contradições do sonho americano visto do rodapé: luxo que humilha, família que compra silêncios, leis que dobram diante de sobrenomes. Entre humor e desespero, pulsa um retrato de resistência miúda, feita de passos curtos, telefonemas tensos e escolhas que parecem pequenas, mas reposicionam destino, identidade e futuro.

Nosferatu (2024), Robert Eggers Divulgação / Focus Features Numa Europa de vielas úmidas e salas onde a madeira range, uma jovem percebe que o ar da cidade ficou mais pesado. Primeiro, ecos de boatos; depois, um visitante que surge à janela como se o escuro o tivesse moldado. A presença que a corteja mistura fascínio e lepra espiritual, promessa de eternidade e febre que consome o pulso. Casas se fecham, sinos tocam sem motivo, autoridades perdem a coragem e a gramática; resta acender velas e aguardar. O cineasta convoca o espírito do expressionismo sem vitrines de museu: planos angulados, sombras que fendem rostos, silêncios mais eloquentes que súplicas. As figuras parecem condenadas a repetir desejos que não ousam nomear; no centro, a protagonista oscila entre autopreservação e vertigem. O romance possível é feito de cortes na pele da razão, e o horror nasce do reconhecimento de uma fome antiga que usa a paixão como máscara. O clímax, ritualístico, combina beleza e podridão, cobrando um preço em sangue e memória. Ao amanhecer, a cidade reaprende a sussurrar e o amor, a aceitar sua sombra.

O Brutalista (2024), Brady Corbet Divulgação / A24 Após a guerra, um arquiteto judeu-húngaro atravessa o oceano com desenhos manchados de passado e um credo de modernidade severa. Seu material preferido, de superfície honesta, promete abrigos contra a crueldade do século e monumentos para um país que constrói a si mesmo. Chega o primeiro patrono, depois os políticos, os operários, os fiscais, os jornalistas; cada um exige algo da forma, do orçamento, do espírito. As obras crescem como rochas domesticadas: volumes limpos, linhas que recusam ornamentos, espaços que organizam o caos. O sucesso traz inveja e concessões tentadoras; as rachaduras começam nas fundações do cotidiano, casamentos, amizades, convicções, e avançam para o skyline. A narrativa acompanha décadas de contratos e boicotes, visitas a canteiros onde o vento corta e a ética é testada. Em maquetes e audiências públicas, discute-se se a arte pode salvar pessoas ou apenas ordenar ruínas. No derradeiro conjunto, a cidade devolve um espelho: estruturas que acolhem e repelem, auditórios que multiplicam silêncios, praças que pedem cuidado. Resta a pergunta: o que permanece de pé quando a ambição termina?