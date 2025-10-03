5 filmes que toda mulher deveria assistir na HBO Max

Alguma narrativas dialogam diretamente com as experiências femininas. Histórias que exploram o corpo, a identidade, a vulnerabilidade emocional e as descobertas íntimas ajudam a ampliar as perspectivas sobre o que significa ser mulher em diferentes fases da vida. A Revista Bula selecionou na HBO Max títulos que abordam essas questões de maneira sensível e profunda, sendo mais que entretenimento para tocar aspectos de saúde mental, autoconhecimento e relações interpessoais que muitas vezes são silenciados.

Esses filmes mergulham em dilemas reais: pressão estética, julgamento social, peso das expectativas externas, conflitos internos que se intensificam na adolescência e na vida adulta. São narrativas com protagonistas que erram, amadurecem, encontram novas formas de enxergar a si mesmas, refletindo as contradições e complexidades do feminino.

Nesse sentido, tornam-se obras indispensáveis para quem busca histórias sobre vulnerabilidade e forca, intimismo e universalidade. Essas produções são oportunidades para refletir sobre como a arte transforma o modo como lidamos com nossos próprios dilemas. Cada título traz uma perspectiva distinta: desde a relação com o corpo e a sexualidade até o enfrentamento da ansiedade e busca por sentido em meio ao caos cotidiano.

Tartarugas Até Lá Embaixo (2024), Hannah Marks Divulgação / New Line Cinema Uma adolescente brilhante, mas paralisada pela ansiedade, vive constantemente dominada por pensamentos obsessivos que interferem em sua rotina e em suas relações. Ao lado da melhor amiga, embarca em uma investigação sobre o desaparecimento de um empresário, mas o mistério acaba se tornando pano de fundo para algo mais profundo: sua luta contra os próprios medos. Enquanto tenta manter os vínculos afetivos, o romance incipiente e a vida escolar, percebe que a maior batalha acontece dentro de sua mente. Em meio a crises intensas e momentos de ternura, a jovem descobre que conviver com sua condição não significa abrir mão de viver, mas aprender a lidar com as incertezas que a acompanham.

How to Have Sex (2023), Molly Manning Walker Divulgação / MUBI Três adolescentes britânicas viajam para uma região turística na Grécia, com o objetivo de celebrar o fim da escola em uma temporada de festas e liberdade. Entre música alta, bebidas e a atmosfera de excessos, elas acreditam estar vivendo o auge da juventude. No entanto, enquanto duas mergulham com entusiasmo nas noites intermináveis, a terceira se vê dividida entre a pressão de corresponder às expectativas e a própria insegurança. Em meio a encontros com grupos de rapazes locais e estrangeiros, surge um conflito silencioso entre a vontade de pertencer e o medo de ultrapassar limites que não deseja. A viagem, inicialmente marcada por risadas e cumplicidade, acaba expondo a fragilidade das relações, a vulnerabilidade diante do desejo alheio e a dificuldade de dizer “não” quando tudo em volta parece exigir um “sim”.

Está Tudo Bem Comigo? (2022), Ally Pankiw Divulgação / MUBI Uma jovem de vinte e poucos anos enfrenta uma crise pessoal que coloca em xeque sua identidade e seus relacionamentos. Marcada por inseguranças e pela dificuldade de se adaptar a mudanças repentinas, ela se vê perdida entre amizades frágeis, amores confusos e uma sensação de inadequação constante. Em meio a trabalhos frustrantes e encontros desastrosos, busca desesperadamente algum ponto de estabilidade. A trajetória, marcada por momentos de humor ácido e reflexões íntimas, expõe como a vida adulta pode ser um território caótico e desordenado. Entre tropeços e pequenas conquistas, ela descobre que aceitar suas vulnerabilidades pode ser a chave para começar a se entender de verdade.

Diário da Minha Vagina (2019), Karen Maine Divulgação / Nice Picture Uma adolescente criada em ambiente religioso vê sua vida virar de cabeça para baixo quando, após um encontro casual, descobre estar grávida. Determinada a não seguir os caminhos que lhe foram impostos, ela inicia uma jornada clandestina em busca de alternativas para decidir o próprio destino. Acompanhada pela amiga de personalidade oposta, embarca em uma viagem marcada por situações cômicas, tensões familiares e descobertas pessoais. Entre segredos revelados e encontros inesperados, a protagonista percebe que o maior desafio não é apenas lidar com as consequências de suas escolhas, mas afirmar sua autonomia diante de um mundo que insiste em controlá-la.