5 suspenses que não precisam dar susto para te deixar perturbado, na Netflix

Há suspenses que não precisam recorrer a fantasmas, gritos ou trilhas sonoras estrondosas para nos deixar inquietos. O que realmente mexe com o público é a sensação de que a maldade pode estar disfarçada no cotidiano, escondida em pessoas aparentemente comuns ou até em instituições que deveriam proteger. Esses filmes não assustam no sentido tradicional, mas trabalham o desconforto com situações plausíveis, revelando como a violência e a manipulação podem se infiltrar nas relações humanas de formas sutis e devastadoras.

Esse tipo de narrativa prende o espectador porque não oferece a saída fácil de atribuir o mal a algo sobrenatural: aqui, o perigo é real e palpável, e muitas vezes irônico em sua banalidade. É o vizinho simpático, o colega de trabalho atencioso ou mesmo a figura de autoridade que esconde intenções sombrias. Ao expor as contradições da moralidade, esses filmes se tornam ainda mais angustiantes, porque deixam a dúvida de até onde qualquer pessoa poderia ir quando pressionada por desejos, medos ou ambição.

Ao reunir histórias que mesclam drama psicológico, crítica social e investigação íntima dos personagens, essa seleção mostra que o verdadeiro terror pode ser silencioso. Não é preciso um susto para sentir o coração acelerar, basta observar como a linha entre normalidade e loucura, bondade e crueldade, é mais tênue do que se imagina. Esses suspenses da Netflix são lembretes perturbadores de que o maior inimigo talvez não esteja lá fora, mas dentro da própria mente ou nas relações que escolhemos confiar.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Um homem solitário em fuga cruza o caminho de um estranho que lhe oferece amizade e acolhimento. Aos poucos, eles constroem uma relação de confiança, marcada por conversas íntimas, segredos compartilhados e viagens por paisagens remotas da Austrália. O que parece ser apenas uma improvável ligação entre dois desconhecidos logo revela uma tensão crescente: por trás da camaradagem, existe uma investigação em andamento, e cada gesto, cada palavra trocada, faz parte de uma delicada encenação. A linha entre verdade e mentira se dissolve, deixando a sensação de que ninguém é exatamente quem aparenta ser. A atmosfera sombria e silenciosa se torna sufocante, transformando o cotidiano em um território de paranoia, onde a confiança é tanto uma armadilha quanto uma necessidade vital.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Uma enfermeira dedicada, sobrecarregada pelo trabalho e pela vida pessoal, desenvolve amizade com um novo colega que chega para aliviar o ritmo intenso de plantões. Aos poucos, porém, pequenos sinais despertam sua desconfiança: pacientes que morrem de forma inesperada, registros incompletos e atitudes aparentemente inocentes que não se sustentam sob investigação. O elo de confiança dá lugar ao medo quando ela percebe que pode estar diante de alguém perigoso. Entre dilemas éticos e o risco pessoal, a personagem precisa decidir até onde está disposta a ir para proteger os pacientes e expor a verdade.

O Paciente Perdido (2022), Christophe Charrier Divulgação / Netflix Após acordar de um longo coma, um jovem descobre que é o único sobrevivente de uma tragédia familiar. Sem memória clara dos acontecimentos, ele depende da ajuda de uma psicóloga para reconstruir os fragmentos da noite fatídica. No entanto, à medida que as lembranças retornam, surgem contradições, lacunas e detalhes que não se encaixam. A busca pela verdade transforma-se em um labirinto psicológico, no qual a fronteira entre vítima e culpado se torna incerta. A tensão cresce a cada revelação, desafiando o espectador a questionar o que é memória, o que é invenção e o que realmente aconteceu.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos Glen Wilson / Netflix Em uma pequena cidade marcada pela violência e pela fé distorcida, diferentes personagens têm seus destinos entrelaçados por décadas. Um veterano de guerra atormentado, um jovem em busca de justiça, um casal criminoso e líderes religiosos corruptos compõem um mosaico sombrio em que violência e fanatismo se retroalimentam. Cada decisão tomada no silêncio de igrejas, florestas ou estradas carrega consequências irreversíveis, revelando como o mal pode se infiltrar em gerações. A atmosfera sufocante mostra que, em alguns lugares, a salvação é apenas uma ilusão e a violência se torna herança inevitável.