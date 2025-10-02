5 filmes arrebatadores para assistir na HBO Max

Alguns filmes provocam experiências que ultrapassam as telas, levando o espectador para um universo de emoções e encantamento. A Revista Bula selecionou na HBO Max alguns títulos que possuem uma intensidade arrebatadora e um magnetismo incomum. Essas histórias de dramas humanos de grande delicadeza são permeadas por realismo mágico, romance e existencialismo. Essas obras não apenas contam histórias, mas constróem espelhos que refletem nossos dilemas, medos e esperanças e se transformam em experiências profundamente pessoais.

Nessa lista reunimos diferentes estilos, que vão da comédia dramática ao épico contemporâneo. Esses filmes demonstram como a arte se expande por caminhos inesperados. Personagens que se redescobrem em meio a crises pessoais, narrativas que exploram a fronteira entre a realidade e a imaginação, tramas onde o amor e o destino se entrelaçam em atmosferas místicas. Cada título dessa lista faz o público mergulhar em um oceano emocional que transborda para além das telas.

Não estamos falando de mero entretenimento. Essas obras representam a força do cinema como veiculo de sensibilidade e impacto. São histórias que nos lembram de que até nos momentos mais cotidianos cabem poesia e fantasia. Nesses títulos você vai encontrar na ficção pontos de contato com a nossa própria realidade, em jornadas que misturam catarse, deslumbramento e descoberta.

Peixe Grande e Suas Histórias (2003), Tim Burton Divulgação / Columbia Pictures Um homem tenta se reconectar com o pai doente, cuja vida sempre foi contada em histórias grandiosas, cheias de personagens extravagantes e feitos impossíveis. Enquanto busca separar mito de realidade, ele se vê envolvido no encantamento dessas narrativas, percebendo que a verdade pode estar mais no impacto das memórias do que em fatos objetivos. Entre fantasia e emoção, descobre uma forma de compreender e aceitar a complexidade do homem que o criou.

Quase Famosos (2000), Cameron Crowe Divulgação / Dreamworks Pictures Um adolescente apaixonado por música vê sua vida mudar ao ser convidado para acompanhar uma banda de rock em ascensão durante uma turnê nos anos 70. Inexperiente, mas determinado, ele se divide entre o deslumbramento do mundo artístico e o compromisso de registrar a verdade em suas reportagens. No caminho, encontra amizades intensas, paixões inesperadas e decepções inevitáveis, enquanto descobre não apenas os bastidores da fama, mas também sua própria identidade. Entre a ingenuidade e a maturidade precoce, sua jornada revela a beleza e a dor de crescer em meio a sonhos.

Magnólia (1999), Paul Thomas Anderson Divulgação / New Line Cinema Diversas histórias se entrelaçam em um único dia no Vale de São Fernando, revelando personagens unidos por fragilidades, traumas e buscas por redenção. Pais e filhos em conflito, amores não correspondidos, vícios e esperanças frustradas compõem um retrato coral da condição humana. A narrativa, marcada por intensidade emocional e reviravoltas inesperadas, mostra como vidas aparentemente distantes podem convergir em um mesmo fluxo de dor e revelação, sob o peso implacável do acaso.

Da Magia à Sedução (1998), Griffin Dunne Duas irmãs, herdeiras de uma linhagem marcada por bruxaria, crescem sob a sombra de uma maldição que condena todas as mulheres da família a perderem seus amores. Enquanto tentam viver vidas comuns, são arrastadas para dilemas sobrenaturais, paixões intensas e confrontos inevitáveis com o destino. Em meio a feitiços, segredos e laços inquebráveis, percebem que a verdadeira força está na união e no enfrentamento de seus próprios medos.