5 filmes mais que perfeitos para ver na Netflix

Entretenimento é o básico que um filme precisa oferecer. Agora, ter uma narrativa bem construída, provocar reflexões profundas, alcançar excelência estética e reformular a forma como as pessoas enxergam o cinema e o mundo é para poucos. Quando a câmera se torna um espelho e a arte ultrapassa a tela, nasce um tipo de cinema que não só marca gerações, mas redefine padrões. A Revista Bula encontrou na Netflix algumas obras que transitam entre culturas, gêneros e épocas e compartilham a grandiosidade emocional, narrativa e estética.

Histórias que exploram a fragilidade das relações humanas e dilemas capazes de levar o espectador ao limite de sua sensibilidade. A sutileza de gestos, silêncios carregados de significado e diálogos que ecoam além das palavras e revelam um cinema maduro, feito para ser sentido em camadas. Nessa lista, trouxemos filmes que são convites à contemplação e ao mergulho na condição humana. Eles propõem uma viagem única e arrancam o espectador de sua rotina e o levam de encontro com emoções que só o cinema pode sintetizar com tanta perfeição.

Dias Perfeitos (2023), Wim Wenders Divulgação / Wenders Images Um homem solitário dedica-se a limpar banheiros públicos em Tóquio, levando uma vida marcada por rotina rigorosa e observação atenta do cotidiano. Sua existência é pautada por pequenos gestos: o cuidado com as plantas, a leitura antes de dormir, a contemplação da luz e das pessoas que cruzam seu caminho. A aparente monotonia, no entanto, se revela como um espaço de beleza e serenidade, onde cada detalhe ganha valor simbólico. Quando encontros inesperados trazem mudanças sutis à sua rotina, ele percebe que até nas menores ações existe a possibilidade de plenitude.

Aftersun (2022), Charlotte Wells Divulgação / Charades Uma mulher adulta relembra uma viagem que fez na infância com o pai, durante férias em um resort simples no litoral da Turquia. Entre brincadeiras na piscina, passeios de barco e conversas despretensiosas, surgem momentos de ternura que escondem as sombras de uma melancolia profunda. O olhar da filha, anos depois, mistura as lembranças vividas com a compreensão tardia das dores silenciosas que marcavam o pai naquela época. A narrativa revela a força da memória e a dificuldade em conciliar a alegria da infância com a tristeza invisível dos adultos que amamos.

Drive My Car (2021), Ryusuke Hamaguchi Divulgação / Diaphana Films Um diretor de teatro, ainda devastado pela morte da esposa, aceita trabalhar em uma montagem de Tio Vânia em Hiroshima. Durante o processo, ele é designado a conviver diariamente com uma jovem motorista silenciosa, que se torna sua inesperada confidente. À medida que os ensaios avançam e o contato entre os dois se intensifica, lembranças dolorosas vêm à tona, confrontando-o com a infidelidade da esposa e com sua própria incapacidade de lidar com a perda. No silêncio dos trajetos de carro e nas falas fragmentadas do palco, nasce uma troca íntima que revela feridas, mas também uma possibilidade de reconciliação com o passado.

Na Natureza Selvagem (2007), Sean Penn Divulgação / Paramount Vantage Um jovem recém-formado, insatisfeito com a vida tradicional que a família espera dele, abandona bens, dinheiro e carreira promissora para viajar sozinho pelos Estados Unidos. Em busca de liberdade plena, ele se afasta das convenções sociais e adota um estilo de vida errante, encontrando pessoas que lhe oferecem novas perspectivas sobre amizade, amor e sobrevivência. Sua jornada culmina na chegada ao Alasca, onde se instala em um ônibus abandonado em meio à natureza selvagem. Lá, enfrenta as consequências de suas escolhas, confrontando o limite entre o idealismo e a dureza da realidade.