3 filmes novos de ação para assistir no Prime Video

O gênero ação é um território fértil para explorar adrenalina humana diante de situações extremas. Quando o filme consegue combinar tiros, perseguições e lutas coreografadas com narrativas que colocam o espectador interessado nos dilemas morais que ele aborda, jogos de poder e decisões irreversíveis, se torna impossível desgrudar os olhos. A Revista Bula trouxe algumas novidades do Prime Video que misturam tensão, ritmo acelerado e boas tramas. Esses lançamentos são provas de como a ação pode ser reinventada com densidade dramática e imaginação.

Essas narrativas tensionam a linha entre justiça e sobrevivência, revelando personagens complexos, motivados por vingança e arrastados pelo caos de sistemas corrompidos. Eles não são figuras unidimensionais, mas protagonistas carregados de traumas, segredos e escolhas dolorosas, transformando cada confronto físico em uma metáfora de conflitos internos. Essa fusão de ação e psicologia amplia o impacto narrativo e faz com que o espectador se veja completamente envolvido na história.

Código Preto (2025), Deon Taylor Divulgação / Focus Features Quando uma cidade americana é tomada por uma série de ataques coordenados que ameaçam paralisar hospitais e serviços de emergência, um grupo de paramédicos e oficiais de segurança é forçado a agir além dos protocolos. Entre explosões, perseguições e confrontos brutais, o caos se instala, e o protagonista — um veterano com passado controverso — precisa liderar uma equipe despreparada para enfrentar inimigos que conhecem bem o sistema que atacam. O suspense cresce à medida que a linha entre heróis e vilões se torna cada vez mais tênue, revelando conspirações que ultrapassam as ruas e alcançam os bastidores do poder. A narrativa une ação frenética com crítica às fragilidades da infraestrutura urbana e às falhas de quem deveria protegê-la.

Nas Terras Perdidas (2025), Paul W.S. Anderson Divulgação / Constantin FIlm Em um mundo devastado por guerras e repleto de reinos fragmentados, uma feiticeira é enviada por sua rainha para recuperar um poder ancestral capaz de mudar o destino da humanidade. Guiada por um mercenário sem escrúpulos, ela atravessa desertos, cidades destruídas e fortalezas habitadas por criaturas sombrias, enquanto enfrenta inimigos que desejam controlar a mesma força mística. A jornada revela não apenas batalhas épicas, mas também dilemas sobre lealdade, ambição e sacrifício. O contraste entre magia e brutalidade física dá ao filme uma atmosfera singular, em que o espetáculo visual das lutas se mistura a reflexões sobre até onde vale a pena ir em busca de poder.