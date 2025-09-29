4 dramas românticos para ver e se emocionar na HBO Max

O romance é um dos gêneros mais amados do público, porque une emoção, intensidade e dilemas universais e que atravessam gerações. A Revista Bula encontrou na HBO Max algumas obras que exploram o amor em sua força transformadora e em sua inevitável fragilidade. Encontramos histórias que vão do realismo da dor cotidiana até fantasias que desafiam o espaço e o tempo.

Assistir esses filmes é visitar um repertório de emoções que dialoga com questões que todos se relacionam: a perda, a esperança, a segunda chance e o poder do encontro improvável. Cada título selecionado nos apresenta personagens em situações que testam seus limites emocionais, trazendo à tona a fragilidade das escolhas humanas e a grandeza dos sentimentos que resistem mesmo diante das adversidades.

O amor não é apenas um sentimento, mas uma experiência que redefine destinos. Na HBO Max, esses quatro dramas românticos oferecem mais que histórias de casais. Eles representam viagens emocionais que misturam música, fantasia, tragédia e redenção. Nos convidam a refletir sobre o poder da paixão e a inevitabilidade do tempo, mostrando que, ainda que a vida seja marcada por despedidas, existem encontros capazes de atravessar gerações e permanecer para sempre.

Nasce uma estrela (2018), Bradley Cooper Divulgação / Warner Bros. Um músico consagrado, em declínio e com problemas pessoais, cruza o caminho de uma jovem cantora talentosa que luta por espaço em um mercado competitivo. Ao acreditar em seu potencial, ele a incentiva a perseguir seus sonhos, enquanto os dois iniciam um relacionamento marcado por intensidade e vulnerabilidade. Conforme a carreira dela desponta e a dele desmorona, a história se desenrola entre os palcos iluminados e os bastidores sombrios, mostrando como a fama pode ser um catalisador de amor, mas também um teste cruel para sua sobrevivência.

Um conto do destino (2014), Akiva Goldsman David C. Lee / Warner Bros Na Nova York do século 19, um ladrão com passado conturbado invade uma mansão e se depara com uma jovem gravemente doente. O que poderia ser apenas mais um crime se transforma em uma inesperada história de amor, atravessada por elementos sobrenaturais e pela intervenção de forças que parecem manipular o destino. A ligação entre eles transcende as limitações humanas e ressurge em tempos diferentes, sugerindo que certos encontros estão predestinados a se repetir. Entre batalhas contra inimigos poderosos e a luta contra o tempo, o amor se impõe como uma força capaz de desafiar até o próprio universo.

A casa do lago (2006), Alejandro Agresti Divulgação / Warner Bros. Uma médica solitária e um arquiteto frustrado passam a se corresponder por meio de cartas deixadas em uma caixa de correio em frente a uma casa à beira do lago. O detalhe que os separa é o tempo: ela vive dois anos à frente dele. Apesar dessa barreira aparentemente intransponível, a comunicação revela afinidades profundas e desperta sentimentos que desafiam a lógica. À medida que o vínculo se intensifica, ambos precisam acreditar no impossível para que o encontro ocorra, transformando o espaço e o tempo em meros obstáculos diante da força do amor.