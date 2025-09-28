5 filmes de pura ação na Netflix para deixar seu dia mais divertido

A ação, quando bem conduzida, não se resume apenas a explosões ou perseguições alucinantes; ela é um recurso narrativo que coloca personagens em situações-limite, testando sua coragem, lealdade e até mesmo sua capacidade de sobrevivência. Algumas produções disponíveis na Netflix têm mostrado que esse gênero pode oferecer não só entretenimento imediato, mas também reflexões sobre poder, identidade e escolhas morais. Ao mesclar ritmo frenético com tramas envolventes, esses filmes se tornam ideais para quem busca diversão sem abrir mão de boas histórias.

Outro ponto que merece destaque é a forma como a ação contemporânea dialoga com o público global. Não importa se o protagonista é um estudante tentando enganar o sistema, um piloto preso em esquemas ilegais, um herói mascarado enfrentando dilemas pessoais ou até mesmo um ser simbiótico em conflito com sua própria natureza: todos representam metáforas de resistência e transformação. Ao trazer elementos universais, essas narrativas conseguem entreter ao mesmo tempo em que despertam empatia e identificação.

O que torna essa seleção tão especial é a pluralidade de estilos e tons. Há filmes que exploram a adrenalina pura de planos ousados, outros que apostam em efeitos visuais grandiosos, e até aqueles que combinam humor com intensidade dramática. Essa diversidade garante ao espectador uma experiência dinâmica, capaz de transformar qualquer sessão em um momento memorável. Prepare-se para uma lista que não só acelera o coração, mas também revela o quanto a ação pode ser um território fértil para explorar dilemas humanos e paixões universais.

Venom: Tempo de Carnificina (2021), Andy Serkis Divulgação / Columbia Pictures Um jornalista dividido entre sua vida comum e a convivência com uma criatura simbiótica precisa enfrentar o caos quando um assassino implacável se torna hospedeiro de uma versão ainda mais violenta e sanguinária da entidade. Entre brigas internas e batalhas externas, ele e seu parceiro inusitado precisam aprender a cooperar, apesar de suas diferenças constantes. A relação de dependência entre os dois se torna central, ao mesmo tempo em que o destino da cidade está em jogo. O confronto brutal entre simbiontes expõe não apenas a força física, mas também os dilemas da convivência entre seres opostos.

Feito na América (2017), Doug Liman Divulgação / Universal Pictures Um piloto habilidoso, mas entediado com sua rotina, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando aceita trabalhar como contrabandista para cartéis e, ao mesmo tempo, prestar serviços secretos ao governo. Rapidamente, ele mergulha em um universo de riqueza, perigo e traições, onde cada decisão pode ser fatal. A adrenalina de transportar cargas ilegais se mistura ao luxo conquistado de forma ilícita, mas a instabilidade cresce à medida que ele se torna peça-chave em um tabuleiro geopolítico explosivo. Sua vida, entre voos arriscados e promessas de impunidade, é um equilíbrio frágil prestes a desmoronar.

Homem-Aranha: De Volta para Casa (2017), Jon Watts Divulgação / Columbia Pictures Um adolescente tenta equilibrar a vida escolar comum com a responsabilidade de ser um herói mascarado. Guiado por um mentor experiente, ele se esforça para provar que pode enfrentar desafios maiores do que pequenos crimes de bairro. Porém, quando um vilão surge armado com tecnologia perigosa, o jovem precisa colocar à prova sua coragem, amizade e maturidade. Entre descobertas pessoais e batalhas épicas, ele percebe que ser herói não se resume a poderes extraordinários, mas à capacidade de tomar decisões difíceis e proteger aqueles que não podem se defender.

Jogos Vorazes: A Esperança — Parte 1 (2014), Francis Lawrence Divulgação / Columbia Pictures Após sobreviver a batalhas cruéis, uma jovem líder relutante torna-se símbolo de resistência contra um governo autoritário. Enquanto é usada como peça de propaganda em meio à guerra, ela enfrenta dilemas morais e pessoais, dividida entre proteger os que ama e liderar uma revolução crescente. A tensão aumenta quando civis e rebeldes passam a depender de sua voz como inspiração. No entanto, por trás das câmeras e discursos, ela luta contra traumas profundos e a manipulação de forças maiores. A rebelião avança, mas a verdadeira batalha acontece dentro dela, onde coragem e vulnerabilidade se entrelaçam.