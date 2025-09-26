4 filmes novos no Prime Video para assistir no fim de semana

Entre tantas opções de streaming, escolher o que ver no fim de semana pode ser uma tarefa desafiadora. Afinal, não basta apenas assistir a qualquer filme: queremos histórias que nos envolvam, despertem emoções e nos transportem para universos diferentes, seja através da ação, do romance, da fantasia ou do suspense. O Prime Video tem apostado em estreias que equilibram entretenimento e qualidade narrativa, oferecendo produções recentes capazes de agradar tanto ao público que busca diversão imediata quanto aos espectadores mais exigentes. Nesta seleção, você encontrará quatro títulos que chegaram à plataforma e prometem deixar sua maratona de filmes inesquecível.

Essas produções se destacam por explorar diferentes gêneros, mas todas têm em comum a habilidade de criar atmosferas que capturam a atenção do início ao fim. São tramas que mesclam adrenalina, mistério e emoção, sempre ancoradas por personagens que precisam enfrentar dilemas maiores do que si mesmos. A variedade de cenários, de mundos fantásticos a dramas urbanos, garante ao espectador uma experiência plural, sem abrir mão da densidade emocional. Mais do que simples distrações, são narrativas que estimulam reflexões sobre medo, coragem, sobrevivência e até mesmo os limites do amor.

O streaming se torna, assim, um espaço onde a experiência cinematográfica se adapta à intimidade do lar, sem perder sua força de impacto. Ao apostar em lançamentos como estes, a plataforma amplia seu catálogo com histórias inéditas e diferentes estilos, garantindo que cada espectador encontre algo que dialogue com suas preferências. Seja para quem busca fortes emoções em uma noite solitária, seja para quem deseja compartilhar momentos com amigos ou família, esses quatro filmes recentes são convites perfeitos para transformar o fim de semana em uma jornada cinematográfica intensa, repleta de surpresas e descobertas.

Código Preto (2025), Steven Soderbergh Divulgação / Focus Features Uma agente de inteligência de alto escalão passa a ser investigada após surgir a suspeita de que estaria envolvida em um ato de traição contra seu próprio país. O choque da acusação abala profundamente não apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal, já que seu marido, igualmente um agente lendário, respeitado dentro da mesma rede de segurança nacional, é colocado diante de um dilema impossível: deve permanecer leal à mulher com quem construiu uma vida ou seguir os juramentos feitos à pátria que jurou proteger? Conforme as investigações avançam e as provas parecem se acumular contra ela, ele se vê mergulhado em um jogo de manipulações, segredos e pressões políticas, onde cada passo pode significar tanto a ruína de sua família quanto a desestabilização de todo o sistema de segurança. Nesse embate entre amor e dever, a linha que separa confiança e desconfiança se torna cada vez mais tênue, revelando que a verdadeira ameaça pode vir de onde menos se espera.

June e John (2024), Luc Besson Divulgação / Kinology Dois jovens se conhecem em circunstâncias improváveis, unidos pelo desejo de escapar das pressões que os sufocam. Ele, um artista em busca de identidade; ela, uma garota misteriosa que guarda segredos que parecem maiores do que a própria vida. Juntos, embarcam em uma jornada de descobertas, enfrentando perseguições, dilemas éticos e sentimentos intensos que surgem à medida que suas histórias se entrelaçam. No contraste entre inocência e perigo, o romance floresce, mas também é posto à prova diante de escolhas que podem separar ou unir seus destinos para sempre. Uma trama sobre juventude, coragem e a necessidade de se reinventar diante do inesperado.

Mergulho Noturno (2024), Bryce McGuire Divulgação / Universal Studios Uma família muda-se para uma casa nova em busca de tranquilidade, mas o que parecia ser um recomeço logo se transforma em pesadelo. A piscina do quintal, aparentemente comum, guarda uma presença sobrenatural que começa a se manifestar de maneira sutil e depois cada vez mais violenta. O pai, em recuperação de uma doença debilitante, vê a piscina como fonte de alívio e esperança, mas descobre que seu contato com a água traz consequências sombrias. Enquanto a família tenta se adaptar à nova vida, segredos do passado e forças inexplicáveis emergem, transformando o espaço de lazer em um campo de terror.