5 filmes sobre amor e música na Netflix

Se há alguém no mundo que não gosta de amor e de música, essa pessoa está definitivamente morta por dentro. A combinação disso no cinema, então, deveria virar lei. Afinal, poucas coisas são tão fascinantes e encantadoras na vida. Esses dois elementos, entrelaçados, transformam a narrativa em uma voz interior dos personagens, traduzindo emoções que não cabem em palavras. A Revista Bula encontrou na Netflix histórias que celebram essa fusão em tons variados.
Te convidamos a mergulhar em mundos onde cada acorde carrega uma confissão e cada relacionamento soa como uma canção inacabada. Mais do que retratar histórias com paixão, esses filmes exploram a forma como a musica se inscreve na vida íntima de cada personagem, seja como motor de transformação ou como refúgio em momentos de incerteza.
O som amplifica o amor, mas também revela suas fragilidades. Esse movimento entre encanto e vulnerabilidade torna essas narrativas tão envolventes. A música é um fio condutor, de continuidade e de linguagem secreta, que conecta os corações diante da incerteza. Acompanhe com a gente essas histórias que vão entoar na melodia certa no seu coração.
Um pescador talentoso surpreende a todos com sua poderosa voz ao ser descoberto em uma apresentação casual. Ele é convidado a gravar com uma produtora musical renomada, e sua vida simples muda completamente. No processo, surge um romance inesperado com a filha do produtor, marcado por cumplicidade, inseguranças e revelações familiares. Entre memórias do passado e o brilho do sucesso, o protagonista precisa aprender a equilibrar a ascensão musical com a busca por um amor verdadeiro.
Uma jovem cantora sonhadora luta para seguir carreira enquanto enfrenta dificuldades financeiras e pessoais. Ao conhecer um fuzileiro prestes a ser enviado ao combate, ela aceita se casar com ele em um acordo de conveniência para ajudar ambos a resolverem seus problemas. O que começa como um contrato frio e prático se transforma em um vínculo intenso e genuíno. Entre cartas, despedidas e reencontros, eles descobrem que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis.
Após um rompimento doloroso, uma jornalista se prepara para se mudar de cidade e dar um novo rumo à carreira. Antes de partir, ela se reúne com suas melhores amigas para uma noite de celebração, marcada por lembranças, risadas e músicas que ecoam como trilha sonora da despedida. Entre flashbacks do relacionamento perdido e momentos de cumplicidade feminina, a protagonista enfrenta a transição entre o fim de um amor e o início de uma nova fase. O tom leve mistura humor, melancolia e esperança.
Um jovem músico inglês, após um apagão misterioso, descobre ser o único no mundo que se lembra das músicas de uma das maiores bandas da história. Diante dessa chance única, ele começa a cantar e se apresentar como se as composições fossem suas, conquistando fama e fortuna rapidamente. No entanto, à medida que sua carreira cresce, ele precisa lidar com dilemas éticos, sentimentos não correspondidos e a difícil escolha entre a autenticidade e a tentação de viver uma vida construída sobre a memória alheia.
Em um dia caótico, os funcionários de uma loja de discos independente se unem para salvar o local da falência e impedir sua venda para uma grande rede. Entre romances adolescentes, confissões inesperadas e pequenas rebeldias, cada personagem encontra no espaço da loja não apenas um trabalho, mas um lugar de pertencimento. Ao som de uma trilha vibrante, eles enfrentam dilemas de identidade, sonhos de futuro e os altos e baixos da juventude, celebrando a música como linguagem comum. A trama mostra que, mesmo diante da pressão das grandes corporações e das incertezas da vida, a amizade e a autenticidade podem ser o maior refúgio para a alma.