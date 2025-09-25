5 filmes sobre amor e música na Netflix

Se há alguém no mundo que não gosta de amor e de música, essa pessoa está definitivamente morta por dentro. A combinação disso no cinema, então, deveria virar lei. Afinal, poucas coisas são tão fascinantes e encantadoras na vida. Esses dois elementos, entrelaçados, transformam a narrativa em uma voz interior dos personagens, traduzindo emoções que não cabem em palavras. A Revista Bula encontrou na Netflix histórias que celebram essa fusão em tons variados.

Te convidamos a mergulhar em mundos onde cada acorde carrega uma confissão e cada relacionamento soa como uma canção inacabada. Mais do que retratar histórias com paixão, esses filmes exploram a forma como a musica se inscreve na vida íntima de cada personagem, seja como motor de transformação ou como refúgio em momentos de incerteza.

O som amplifica o amor, mas também revela suas fragilidades. Esse movimento entre encanto e vulnerabilidade torna essas narrativas tão envolventes. A música é um fio condutor, de continuidade e de linguagem secreta, que conecta os corações diante da incerteza. Acompanhe com a gente essas histórias que vão entoar na melodia certa no seu coração.

Uma Linda Vida (2023), Mehdi Avaz Divulgação / Netflix Um pescador talentoso surpreende a todos com sua poderosa voz ao ser descoberto em uma apresentação casual. Ele é convidado a gravar com uma produtora musical renomada, e sua vida simples muda completamente. No processo, surge um romance inesperado com a filha do produtor, marcado por cumplicidade, inseguranças e revelações familiares. Entre memórias do passado e o brilho do sucesso, o protagonista precisa aprender a equilibrar a ascensão musical com a busca por um amor verdadeiro.

Continência ao Amor (2022), Elizabeth Allen Rosenbaum Divulgação / Netflix Uma jovem cantora sonhadora luta para seguir carreira enquanto enfrenta dificuldades financeiras e pessoais. Ao conhecer um fuzileiro prestes a ser enviado ao combate, ela aceita se casar com ele em um acordo de conveniência para ajudar ambos a resolverem seus problemas. O que começa como um contrato frio e prático se transforma em um vínculo intenso e genuíno. Entre cartas, despedidas e reencontros, eles descobrem que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis.

Alguém Especial (2019), Jennifer Kaytin Robinson Sarah Shatz / Netflix Após um rompimento doloroso, uma jornalista se prepara para se mudar de cidade e dar um novo rumo à carreira. Antes de partir, ela se reúne com suas melhores amigas para uma noite de celebração, marcada por lembranças, risadas e músicas que ecoam como trilha sonora da despedida. Entre flashbacks do relacionamento perdido e momentos de cumplicidade feminina, a protagonista enfrenta a transição entre o fim de um amor e o início de uma nova fase. O tom leve mistura humor, melancolia e esperança.

Yesterday (2019), Danny Boyle Divulgação / Universal Pictures Um jovem músico inglês, após um apagão misterioso, descobre ser o único no mundo que se lembra das músicas de uma das maiores bandas da história. Diante dessa chance única, ele começa a cantar e se apresentar como se as composições fossem suas, conquistando fama e fortuna rapidamente. No entanto, à medida que sua carreira cresce, ele precisa lidar com dilemas éticos, sentimentos não correspondidos e a difícil escolha entre a autenticidade e a tentação de viver uma vida construída sobre a memória alheia.