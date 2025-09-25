5 filme que todo mundo entre 20 e 30 anos deveria assistir na HBO Max

O cinema é capaz de traduzir inquietações geracionais, colocando na tela aquilo que muita gente sente, mas não sabe exatamente como exprimir. Jovens entre 20 e 30 anos buscam por identidade, pertencimento, propósito e estabilidade (emocional, financeira, nos relacionamentos) e, nesse período da vida, nada como se sentir compreendido e identificado em histórias que lidam com amizade, amor, inseguranças, crises existenciais. A Revista Bula encontrou na HBO Max títulos que falam diretamente conosco, jovens adultos que vivemos a pressão da responsabilidade recém-adquirida.

Assistir filmes que abordam esse recorte de experiências é um exercício de espelhamento e reflexão. A ficção, ao expor medos e sonhos de personagens, cria pontes com o espectador, fazendo com que ele se sinta menos solitário em suas incertezas. Esses filmes mostram protagonistas enfrentando dilemas contemporâneos, mas não fingem que existe respostas fáceis. Ali estão todas as fragilidades, falhas e contradições humanas.

Essas narrativas são verdadeiros mosaicos da juventude contemporânea. Em comum, apresentam personagens em transição, que exploram os limites do prazer, da intimidade, da vulnerabilidade e da autonomia. Filmes ácidos, outros comoventes, retratos do amadurecimento em meio a pressões sociais, expectativas internas e um mundo em constante transformação.

Diário da Minha Vagina (2023), Molly McGlynn Divulgação / Nice Picture Ao receber o diagnóstico de uma condição reprodutiva rara, uma adolescente vê sua vida virar de cabeça para baixo. Sonhos comuns da idade, como explorar a própria sexualidade e viver experiências amorosas, de repente se tornam carregados de incerteza, medo e frustração. A descoberta faz com que ela se sinta isolada, como se estivesse à margem do que significa “ser normal” na juventude, impulsionando-a a buscar respostas em métodos pouco convencionais. Nesse processo, confronta a própria vulnerabilidade, testa os limites de sua coragem e coloca à prova os vínculos com familiares, amigos e possíveis parceiros. Mais do que lidar com os olhares externos, precisa encarar o espelho e entender a si mesma, questionando padrões impostos e aprendendo a reescrever sua identidade a partir da fragilidade que carrega. O filme constrói, assim, um retrato íntimo e comovente sobre amadurecimento, corpo e autoaceitação.

How to Have Sex (2023), Molly Manning Walker Divulgação / MUBI Três adolescentes britânicas viajam para um destino turístico conhecido pelas festas intermináveis e pela liberdade sem limites. Animadas, buscam viver experiências intensas, longe da vigilância da família, entregando-se a noites de excessos. Para uma delas, no entanto, a pressão por corresponder às expectativas de prazer e experimentação torna-se sufocante. O que deveria ser uma celebração da juventude e da liberdade logo se converte em uma jornada marcada por ambiguidade, desconforto e violência. Entre risos forçados, cumplicidades frágeis e momentos de silêncio opressivo, a protagonista se depara com a dureza de aprender que o amadurecimento pode vir carregado de cicatrizes. O filme expõe a tênue fronteira entre consentimento e coerção, revelando um retrato doloroso, mas necessário, sobre os desafios da juventude.

Tá Tudo Bem Comigo? (2022), Stephanie Allynne e Tig Notaro Divulgação / Warner Bros. Lucy e Jane são melhores amigas que vivem praticamente juntas, compartilhando refeições em lanchonetes, longas conversas e a sensação de que nada poderia abalar sua conexão. Jane acredita conhecer Lucy por inteiro, mas não percebe o peso silencioso que a amiga carrega em sua rotina, marcada por dúvidas e uma constante sensação de deslocamento. Quando surge uma oportunidade que pode transformar radicalmente a vida de Jane, a relação das duas entra em um ponto de ruptura. A estabilidade confortável dá lugar a incertezas, expondo feridas e verdades que até então estavam ocultas. Forçada a confrontar sua própria confusão interna, Lucy se vê diante de uma pergunta que muda tudo: quem ela realmente é, longe da sombra da amizade que sempre a definiu? A história se transforma em um delicado retrato sobre identidade, afeto e o difícil processo de se redescobrir quando o mundo insiste em mudar de direção.

A Vida Depois (2021), Megan Park Divulgação / Good Pals Uma adolescente vê sua rotina despedaçada após sobreviver a um ataque armado na escola. A violência deixa marcas invisíveis, que se manifestam em silêncios sufocantes, olhares carregados de dor e na incapacidade de retomar a normalidade. Em meio a essa desordem, ela conhece outra jovem que também foi afetada pelo mesmo episódio, e dessa conexão nasce um elo que mistura fragilidade e força. A proximidade entre as duas transforma-se em um espaço de acolhimento, onde é possível compartilhar medos e buscar sentido em meio ao trauma. Enquanto o mundo ao redor parece incapaz de compreender a extensão da perda, a protagonista descobre que sobreviver não é apenas suportar a dor, mas aprender a reconstruir-se a partir dela, encontrando esperança mesmo em cenários devastados.