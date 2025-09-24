5 filmes novos para conhecer no catálogo do Prime Video

O Prime Video chegou cheio de novidades que apostam no drama, suspense e experimental, oferecendo histórias que se diferenciam pelo olhar ousado e a abordagem autoral. A Revista Bula selecionou produções que exploram narrativas envolventes, mas que também trazem novas linguagens estéticas que colocam o público dentro da experiência de forma sensorial. São filmes que desafiam o comum e exploram silêncios, explosões emocionais, trazem personagens complexos e realidades ambíguas.

Cada obra oferece uma imersão única, seja na intensidade de uma relação marcada pela paixão e pela dor, seja no desconforto de um suspense psicológico em que nada é o que parece. Essa diversidade mostra a amplitude do streaming em oferecer experiências cinematográficas fora do convencional. Reunindo dramas íntimos cheios de reflexões universais, esses filmes são relevantes tanto para entretenimento como para manifestações culturais que traduzem inquietações do nosso tempo.

June e John (2025), Luc Besson Divulgação / Kinology John leva uma vida banal, marcada por rotinas previsíveis e pela ausência de qualquer ambição maior. Sua existência é um desfile de dias iguais, sustentada pela escolha consciente de permanecer um homem comum, invisível, quase anestesiado diante das possibilidades ao redor. Tudo muda quando, em um vagão de metrô, ele cruza o olhar com June, uma mulher de beleza magnética e aura misteriosa. O encontro desperta nele um desejo que jamais havia experimentado: viver intensamente, amar sem reservas. A partir desse instante, John se agarra a uma única meta: conquistar e manter June a qualquer custo. Essa obsessão, que começa como promessa de vida nova, logo se transforma em uma espiral de escolhas extremas, onde a linha entre amor e perdição se torna cada vez mais tênue.

Opus (2025), Mark Anthony Green Divulgação / A24 Uma escritora viaja até o retiro isolado de um astro do pop que desapareceu misteriosamente anos antes. No local, encontra um grupo de jornalistas e a comunidade de seguidores que vive em torno dele, devotados quase como membros de uma seita. À medida que se envolve com aquele ambiente carregado de adoração e segredos, começa a perceber que o encontro não é apenas uma oportunidade para entrevistas exclusivas ou revelações artísticas. Por trás das aparências de devoção e do fascínio coletivo, há planos obscuros em andamento. Aos poucos, ela descobre que o artista prepara algo perturbador, capaz de transformar a reunião em um acontecimento tão hipnótico quanto perigoso, onde o limite entre culto e manipulação se dissolve diante de seus olhos.

Amizade Tóxica (2024), Andrew DeYoung Divulgação / A24 Um pai de família que vive no subúrbio, preso a uma rotina previsível e solitária, vê sua vida mudar com a chegada de um novo vizinho. Carismático e cheio de energia, o homem desperta nele uma admiração imediata, que logo se transforma em uma amizade intensa. À medida que passam mais tempo juntos, a relação, que parecia inocente, revela camadas de estranheza e desconforto, misturando cumplicidade com dependência emocional. O pai, até então conformado com sua existência comum, mergulha em uma dinâmica que expõe sua vulnerabilidade, sua dificuldade em se conectar com os outros e o vazio de sua vida social. O que começa como um encontro casual no bairro se transforma em um vínculo ambíguo, onde limites de confiança, afeto e até identidade se confundem. Nessa jornada, a linha entre amizade e obsessão se torna cada vez mais tênue, levantando dúvidas sobre o que realmente significa estar próximo de alguém em um mundo marcado por solidão e carência afetiva.

Não Saia (2023), Gonzalo Giménez Divulgação / Cooperativa No Salgas Milagros, uma jovem estudante de teatro, tenta lidar com a dor pela morte repentina do pai. Em busca de alívio e distração, parte para uma viagem com o namorado Juan Pablo e um grupo de amigos, acreditando que alguns dias longe de casa podem trazer de volta um pouco de leveza à vida. O início da jornada parece promissor, com risadas, passeios e momentos de descontração. No entanto, a sensação de segurança logo se desfaz quando estranhos mascarados surgem do nada, interrompendo a aparente tranquilidade. O clima se transforma em tensão absoluta, e aquilo que deveria ser uma escapada divertida torna-se um pesadelo de sobrevivência. Entre perseguições e ameaças constantes, o grupo percebe que não há lugar seguro nem chance de fuga fácil. Milagros, já fragilizada pelo luto, se vê forçada a enfrentar não apenas o medo do desconhecido, mas também a brutalidade humana, em uma luta desesperada pela vida.