5 clássicos que nasceram nos últimos 30 anos, na HBO Max

O conceito de “clássico” costuma ser associado a obras antigas, consagradas pelo tempo e pelo consenso da crítica. Mas há algumas produções mais recentes que já alcançaram esse patamar e se tornaram referências culturais, estudadas em cursos de cinema, além de serem vistas e revistas por espectadores que sabem que elas são marcos de suas épocas. Nas três últimas décadas, filmes esteticamente ou narrativamente ousados provaram que a noção de clássico pode ser reinventada.

Temas como o acaso, o desejo, a intimidade, a passagem do tempo e o choque entre os sonhos e a realidade tornam esses filmes experiências cinematográficas que fazem o espectador olhar para dentro de si mesmo e repensar relações humanas, escolhas e vulnerabilidades. Cada vez que você os vêm eles revelam novas camadas, reforçando sua relevância e legitimando o status que conquistaram.

Nessa lista, a Revista Bula selecionou produções que foram lançadas dentro de um período relativamente curto da história do cinema e que já ocupam o imaginário coletivo. Essas obras mostram que o poder do cinema está na capacidade de transformar espectadores, provocar discussões e permanecer vivas no debate cultural.

Closer: Perto Demais (2004), Mike Nichols Gaumont / Columbia Tristar Film Quatro personagens se cruzam em Londres em um intrincado jogo de paixões, encontros e traições. Um escritor em busca de reconhecimento se envolve com uma jovem misteriosa, enquanto uma fotógrafa de sucesso inicia um relacionamento com um médico sedutor. Aos poucos, os casais se desfazem e se recombinam, revelando fraquezas, desejos ocultos e uma incapacidade quase inevitável de se manter fiel. As relações se tornam espelhos de vaidade, manipulação e busca por validação, expondo como o amor pode se confundir com poder e destruição. O enredo revela, com crueldade e beleza, a fragilidade dos vínculos humanos.

Quase Famosos (2000), Cameron Crowe Divulgação / Dreamworks Pictures Nos anos 1970, um adolescente aspirante a jornalista consegue a chance de acompanhar uma banda de rock em ascensão durante uma turnê pelos Estados Unidos. Fascinado pelo universo dos bastidores, ele mergulha em um mundo de excessos, paixões e conflitos de ego. Ao mesmo tempo, precisa conciliar sua busca por autenticidade com a pressão de entregar uma reportagem para uma revista renomada. Em meio a músicos inseguros, groupies carismáticas e a descoberta da própria maturidade, o jovem percebe que viver a música é tão intenso quanto escrevê-la. A jornada é um retrato nostálgico de sonhos, ilusões e amadurecimento.

De Olhos Bem Fechados (1999), Stanley Kubrick Divulgação / Warner Bros. Um médico nova-iorquino tem sua vida virada do avesso quando descobre fantasias ocultas da esposa, o que desperta nele um mergulho obsessivo em busca de prazer e poder. Movido pela mistura de ciúmes, desejo e insegurança, atravessa a cidade durante noites inquietas e acaba entrando em um círculo secreto, onde máscaras, rituais e orgias expõem o lado mais obscuro do ser humano. Sua jornada alterna momentos de fascínio e perigo, colocando em xeque a fidelidade conjugal, os limites da moralidade e a própria noção de identidade. Entre a vigília e o sonho, sua realidade nunca mais será a mesma.

Magnólia (1999), Paul Thomas Anderson Divulgação / New Line Cinema Num mesmo dia em Los Angeles, múltiplas histórias se entrelaçam, revelando personagens que lidam com ressentimentos, segredos e desejos de reconciliação. Um apresentador de TV doente enfrenta o peso da fama passada, enquanto sua filha busca escapar de um ciclo de autodestruição. Um ex-garoto prodígio tenta se reencontrar com a vida adulta, ao mesmo tempo que um policial solitário procura conexão em meio à rotina. Um guru motivacional carrega rancores familiares, enquanto um homem à beira da morte tenta reparar erros do passado. As narrativas colidem em coincidências improváveis, mostrando como vidas aparentemente isoladas podem compartilhar dores semelhantes.