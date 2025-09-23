5 filmes no Prime Video com aprovação crítica acima de 90% no Rotten Tomatoes

Ter uma aprovação crítica acima de 90% no Rotten Tomatoes não é mera estatística ou número. É um reflexo do impacto cultural, estético e narrativo que essas obras conseguiram exercer sobre gerações de espectadores e críticos. Quando uma produção alcance esse patamar, significa que conseguiu atravessar diferentes públicos e contextos, permanecendo relevante, sendo um exercício de estilo ou marco cinematográfico.

A Revista Bula encontrou no Prime Video histórias que conquistaram um consenso raro e que, ao mesmo tempo, desafiaram convenções e convidam à reflexão. Cada um desses títulos são um universo particular, mas todos compartilham a habilidade de explorar dilemas humanos universais: ambição, violência, justiça, moralidade, liberdade e a luta entre o que somos e desejamos ser. Essas narrativas são espetáculos com densidade, linguagem acessível com sutileza critica. Não resistiram apenas à prova do tempo, mas permanecem carregados de significados.

Nessa lisa, a proposta é destacar como o cinema pode ser, ao mesmo tempo, sofisticado e popular, aplaudido pela crítica e amado pelo público. São histórias que carregam uma força hipnótica, capaz de prender o espectador na tela e, ao mesmo tempo, deixá-lo pensando por uma semana.

Air (2023), Ben Affleck Divulgação / Prime Video Um executivo de marketing de uma empresa esportiva em decadência aposta todas as fichas em um jovem jogador de basquete ainda desconhecido do grande público. A missão parece impossível: transformar um tênis em objeto de desejo global e convencer o atleta e sua família de que ele merece ser a imagem de uma marca que ainda não possui credibilidade. Entre negociações tensas, pressões corporativas e riscos financeiros, o homem coloca em jogo sua reputação e carreira. O que começa como um negócio arriscado se transforma em uma parceria histórica que redefine os limites entre esporte, cultura e consumo, mudando para sempre a relação entre atletas e marcas.

Os Infiltrados (2006), Martin Scorsese Divulgação / Warner Bros. Em uma cidade marcada pela corrupção, um jovem policial é infiltrado em uma poderosa organização criminosa ao mesmo tempo em que um dos capangas do chefe da máfia se infiltra na polícia. Os dois homens vivem uma vida dupla, constantemente sob ameaça de serem descobertos, enquanto a tensão aumenta em cada movimento. O jogo de gato e rato se intensifica quando ambos percebem que precisam identificar o traidor do outro lado para salvar suas próprias vidas. À medida que as mentiras se acumulam, lealdades são testadas e a linha entre legalidade e crime se dissolve, levando a um desfecho brutal e imprevisível.

V de Vingança (2005), James McTeigue Divulgação / Warner Bros. Em um futuro distópico, um regime totalitário controla a sociedade por meio da censura, da violência e da manipulação do medo. Nesse cenário, surge um mascarado enigmático que declara guerra contra o governo, utilizando atentados simbólicos e discursos inflamados para inspirar a população a resistir. Ao cruzar o caminho de uma jovem marcada por traumas, ele encontra uma aliada inesperada. Juntos, desafiam um sistema baseado na opressão, mas a luta exige sacrifícios profundos. Entre explosões, segredos e revelações dolorosas, a história mostra como a liberdade é sempre conquistada a um alto custo e como ideias podem ser mais poderosas do que qualquer tirano.

Fargo (1996), Joel Coen Divulgação / Film1 Um vendedor de carros endividado trama o sequestro de sua própria esposa, esperando receber o resgate pago pelo sogro rico. Para executar o plano, contrata dois criminosos desajeitados, mas o esquema logo foge ao controle. Entre erros grotescos, violência inesperada e mortes absurdas, a situação se transforma em uma série de crimes caóticos investigados por uma policial grávida de raciocínio afiado. Enquanto a neve cobre os rastros de sangue, a trama expõe com ironia a ganância, a estupidez humana e o choque entre o banal e o trágico, revelando como a busca desesperada por dinheiro pode corroer qualquer traço de moralidade.