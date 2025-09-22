6 filmes no Prime Video que transformam romances em histórias assustadoras

O amor sempre foi matéria-prima fértil para o cinema: fonte de grandes tragédias, paixões avassaladoras e dilemas épicos. Mas, nem sempre, o romance serve de consolo, esperança e alento. Às vezes, ele vira terreno de medo. A Revista Bula encontrou no Prime Video histórias em que o relacionamento a dois deixa de ser espaço de acolhimento para virar palco de manipulação, violência psicológica e segredos sinistros. Quando isso acontece, a narrativa revela que o perigo não está no desconhecido, mas em quem se divide a cama ou se jura amor eterno.

O cruzamento do afeto e do horror no cinema expõe o lado mais sombrio das relações humanas. Romances que beiram o terror fazem o espectador se dar conta de que as fronteiras entre o desejo e a obsessão são tênues, e que a convivência como outro pode se tornar uma prisão. Personagens cheios de amor deveriam encontrar refugio na intimidade, mas acabam mergulhados em paranoia, perseguições e jogos cruéis. Nessas tramas, vemos como a confiança pode ser elemento frágil e, quando rompido, desencadear um processo de destruição irreversível.

Filmes que levam o amor para esse território obscuros e transformam promessas de carinho em ameaças sufocantes vão te aterrorizar aí no conforto do seu sofá. O amor sob a ótica do medo nos lembra que a intimidade, quando marcada pelo poder, manipulação e silêncio pode ser mais assustadora que qualquer criatura trevosa. O medo, afinal, pode não estar apenas no sobrenatural, mas se revelar no cotidiano, no toque conhecido e no beijo que esconde traição.

Nosferatu (2025), Robert Eggers Divulgação / Focus Features Um corretor de imóveis viaja a trabalho para encontrar um conde excêntrico que vive em um castelo isolado. O que começa como uma transação profissional se transforma em um pesadelo, quando descobre que o anfitrião é uma criatura das trevas obcecada por sangue. Enquanto a cidade é ameaçada pela presença dessa figura monstruosa, uma jovem precisa enfrentar a morte para proteger aqueles que ama. O romance, aqui, se torna ato de sacrifício: é no amor puro e na coragem desesperada que reside a única arma contra a escuridão que ameaça a todos.

Pisque Duas Vezes (2024), Zoë Kravitz Divulgação / Metro-Goldwyn-Mayer Frida, uma jovem garçonete em busca de uma virada na vida, aceita o convite de um bilionário de tecnologia para um fim de semana em sua ilha particular, apresentado como um retiro exclusivo repleto de festas, luxo e oportunidades. Recebidas com hospedagem suntuosa, jantares sofisticados e mimos, Frida e sua amiga percebem logo que os telefones foram recolhidos e que algo na hospitalidade é inquietante: bebidas potencializadas, lapsos de memória entre as convidadas e comportamento estranho dos funcionários, que exibem símbolos enigmáticos. À medida que lembranças desaparecem e as situações se tornam cada vez mais hostis, Frida começa a juntar pistas sobre um plano sinistro que explora e apaga as mulheres presentes. Isolada na ilha, cercada por mentiras e artimanhas de poder, ela precisa lutar para recuperar sua autonomia e ajudar as outras, enfrentando uma conspiração que mistura violência, manipulação psicológica e a lógica predatória de privilégios masculinos.

O Homem Invisível (2020), Leigh Whannell Divulgação / Universal Pictures Uma mulher decide fugir de um relacionamento abusivo com um milionário controlador. Após sua morte misteriosa, ela começa a ser assombrada por acontecimentos inexplicáveis que a levam a acreditar que ele pode estar vivo — e invisível. Enquanto todos ao seu redor duvidam de sua sanidade, ela luta para provar que não está imaginando. O suspense cresce à medida que cada detalhe da rotina se torna uma armadilha, transformando a vida dela em um pesadelo de paranoia, medo e luta por sobrevivência contra um inimigo que ninguém além dela consegue enxergar.

Corra! (2017), Jordan Peele Divulgação / Universal Pictures Um jovem negro viaja com a namorada para conhecer a família dela em uma casa de campo aparentemente acolhedora. Aos poucos, a atmosfera de hospitalidade se desfaz, revelando comentários estranhos, atitudes suspeitas e uma tensão racial que cresce a cada instante. O romance, que parecia um passo importante para o casal, se transforma em um pesadelo de manipulação e terror. Preso em uma trama sinistra que envolve segredos sombrios e práticas inumanas, ele percebe que o perigo maior não está nos estranhos, mas na família da pessoa que diz amar.