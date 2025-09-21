3 filmes no Prime Video para quem adora “Pânico”e “Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado”

Os filmes de terror slasher possuem uma combinação única de adrenalina, mistério e ironia que cativou gerações de fãs desde os anos 1990. Obras como “Pânico” e “Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado” marcaram época ao trazer assassinos mascarados, perseguições implacáveis e jovens em situações aparentemente banais que rapidamente se transformam em pesadelos. Para quem busca essa mesma energia, o Prime Video oferece títulos recentes que dialogam com esse legado, mantendo viva a tradição do gênero enquanto acrescentam novas camadas narrativas e visuais.

A característica mais marcante dessas produções está na forma como combinam violência estilizada com comentários sociais, seja revisitando os clichês do gênero ou subvertendo-os de maneira criativa. O público encontra não apenas sustos e sangue, mas também reflexões sobre juventude, fama, passado traumático e até a relação entre cinema e realidade. Esse equilíbrio entre entretenimento e crítica torna esses filmes especialmente atrativos para quem já se apaixonou pelos slashers clássicos.

Assistir a essas histórias é como revisitar memórias afetivas de um gênero que se reinventa a cada década. Seja em narrativas que misturam viagem no tempo e assassinatos brutais, em produções que exploram os bastidores do entretenimento de forma assustadora ou em tramas que brincam com o looping temporal da vida e da morte, o espectador encontrará no Prime Video uma seleção imperdível para noites de tensão e diversão. São filmes que, assim como seus antecessores, mantêm o espectador preso até o último suspiro.

Dezesseis Facadas (2023), Nahnatchka Khan James Dittiger / Prime Video Uma jovem vê sua vida mudar quando, após a morte da mãe, descobre que a cidade esconde um segredo sangrento do passado. Durante as comemorações de Halloween, ela acaba viajando acidentalmente no tempo para os anos 1980, quando um assassino em série aterrorizava adolescentes locais. Presa nesse período, a jovem encontra a versão adolescente de sua mãe e, juntas, precisam unir forças para impedir que as vítimas se multipliquem. Entre perseguições em bailes escolares, encontros em becos escuros e a iminência de um massacre anunciado, ela percebe que só poderá voltar para casa se mudar a história. Mas alterar o passado tem consequências imprevisíveis, e a linha entre vingança e sobrevivência se torna cada vez mais perigosa.

X: A Marca do Medo (2022), Ti West Divulgação / A24 Um grupo de jovens artistas decide viajar até uma fazenda isolada para realizar um projeto ousado que pode mudar suas vidas. No entanto, o casal de idosos que aluga o local esconde segredos sombrios e uma violência latente. À medida que a noite cai, a busca por fama e liberdade sexual se transforma em um jogo mortal de perseguições e mutilações. A fazenda, antes palco de sonhos de sucesso, torna-se um terreno de horror marcado por sombras, gritos e sangue. Cada personagem é confrontado com seus desejos, medos e limites, em uma espiral de violência que ecoa os clássicos do gênero, mas com uma estética moderna e um olhar perturbador sobre a juventude e a decadência.