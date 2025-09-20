5 filmes novos no Prime Video para maratonar no fim de semana

Está cheio de novas remessas de filmes nos streamings e escolher o que ver no fim de semana pode não ser uma escolha fácil. O Prime Video tem apostado em produções cheias de ação e suspense para oferecer ao espectador a chance de mergulhar em narrativas intensas. Se você está em busca de adrenalina e emoção, esses novos filmes do catálogo trazem histórias bem diversificadas, capazes de te envolver em maratonas irresistíveis.

Cada uma dessas produções apresentam construções narrativas que refletem as inquietações contemporâneas, explorando consequências de traumas, fragilidades das relações humanas ou busca por justiça. Aproveite o fim de semana para descansar, mas sem deixar de experimentar histórias que revelam o poder do cinema em provocar empatia e te manter alerta até o último segundo.

Thrillers eletrizantes, romances inesperados, dramas existenciais e aventuras cheias de ação: essa seleção mostra como o Prime Video investe em diversidade de gêneros e experiências. Eis aqui um convite para sair da rotina e mergulhar em universos distintos, mas igualmente envolventes.

Amor Bandido (2025), Jonathan Eusebio Divulgação / Amazon Studios Um corretor de imóveis tenta levar uma vida tranquila, longe dos erros do passado, mas seu esforço para permanecer no caminho certo desmorona quando um antigo parceiro do submundo reaparece com uma mensagem sombria. Esse reencontro traz à tona segredos enterrados e abre uma ferida que ele nunca conseguiu cicatrizar por completo. Enquanto tenta decifrar o real motivo do retorno, descobre que seu próprio irmão, um poderoso chefão do crime, também está em sua cola, determinado a ajustar contas do passado e a forçá-lo de volta ao mundo que abandonou. Dividido entre proteger quem ama e enfrentar as consequências de escolhas antigas, o protagonista se vê arrastado para uma rede de violência, lealdades quebradas e dilemas éticos que o obrigam a confrontar aquilo que sempre evitou: sua verdadeira identidade. Nesse jogo de perseguição e redenção, cada passo em falso pode ser fatal, e fugir já não é mais uma opção.

Mergulho Noturno (2024), Bryce McGuire Divulgação / Universal Studios Uma família decide se mudar para uma nova casa em busca de recomeço, acreditando que ali poderão deixar para trás lembranças dolorosas do passado. O que deveria ser um lar tranquilo, porém, guarda segredos sombrios: a piscina do quintal, aparentemente um espaço de diversão e descanso, logo se revela carregada de mistério. Estranhos acontecimentos começam a perturbar a rotina da família, transformando momentos de lazer em situações de pavor. Entre aparições inexplicáveis, ruídos noturnos e uma atmosfera sufocante, eles passam a desconfiar que a água esconde algo vivo, ou pelo menos algo que não deseja ser esquecido. O pai, cada vez mais obcecado pelo local, mergulha em uma espiral de paranoia, arrastando os demais para um pesadelo crescente. O terror se constrói não apenas na ameaça sobrenatural, mas também no desgaste psicológico, em que a fronteira entre realidade e ilusão se torna cada vez mais frágil.

Madame Teia (2024), S. J. Clarkson Divulgação / Columbia Pictures Uma paramédica leva uma vida simples e solitária até que um acidente desperta nela habilidades que jamais imaginou possuir: a capacidade de prever eventos futuros. Assustada com a descoberta, tenta compreender seus novos poderes, mas logo percebe que seu dom está ligado a algo maior e perigoso. Enquanto visões perturbadoras a assombram, três jovens cruzam seu caminho e se tornam peças centrais em sua luta contra forças obscuras que ameaçam suas vidas. O tempo, nesse contexto, torna-se inimigo e aliado, obrigando-a a enfrentar dilemas morais e escolhas dolorosas. A cada visão, ela se vê diante da difícil missão de alterar ou aceitar o destino que se anuncia, entendendo que seu papel não é apenas individual, mas parte de uma rede maior de conexões invisíveis. Em meio a perseguições, revelações e batalhas que misturam misticismo e ação, ela descobre que proteger os outros pode significar abrir mão da própria paz.

The Killer (2024), John Woo Divulgação / Atlas Entertainment Zee é uma assassina lendária, conhecida nos bastidores do submundo parisiense como a temida Rainha dos Mortos. Implacável em cada contrato, ela construiu sua reputação em sangue e silêncio, mas um único gesto de compaixão ameaça demolir tudo o que conquistou. Durante uma missão, recebe a ordem de eliminar uma jovem cega em uma boate, mas decide poupá-la. Esse ato, simples e arriscado, rompe sua lealdade com a organização criminosa que a empregava e a transforma em alvo. Perseguida tanto pelos antigos aliados quanto por um investigador da polícia que fareja um segredo maior por trás dessa escolha, Zee se vê mergulhada em uma conspiração obscura, repleta de traições e violência. Entre tiroteios, perseguições e reviravoltas, ela é forçada a enfrentar não apenas seus inimigos, mas também a própria sombra de um passado que insiste em retornar. Em meio ao caos, resta a dúvida: é possível encontrar redenção quando todo o seu mundo está construído sobre a morte?