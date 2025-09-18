4 filmes subestimados de grandes diretores, no Prime Video

No meio dos sucessos comerciais e dos grandes tesouros do cinema, existem obras assinadas por grandes diretores que, apesar de seu valor artístico e narrativo, não receberam muita atenção da mídia e do público. Essas obras revelam que em determinado momento de suas carreiras, esses diretores apostaram em projetos menos convencionais ou fora de sua zona de conforto. O resultado são histórias que desafiam nossas expectativas e entregam algo inusitado ou inesperado.

A Revista Bula encontrou no Prime Video alguns títulos subestimados e que apesar de não terem alcançado sucesso a altura de seus criadores, merecem um olhar atento do público. O cinema pode ser experimental e profundo, lidar com temas de dor, vingança, espiritualidade, desigualdade social ou até a banalidade do fim do mundo. Vê-los é descobrir facetas menos óbvias de grandes artistas, que não têm medo de explorar riscos criativos diante da possibilidade de rejeição.

Esses filmes parecem um desvio de carreira de seus diretores, mas são peças fundamentais para compreender sua trajetória e coragem artística. Distantes do brilho imediato das bilheterias, esses títulos são um encontro do entretenimento com provocações intelectuais e emocionais. Venha nessa viagem com a gente!

The Dead Don’t Die (2019), Jim Jarmusch Divulgação / Focus Features Em uma pequena cidade pacata, policiais locais começam a notar acontecimentos estranhos: o sol não se põe como deveria, aparelhos eletrônicos apresentam falhas inexplicáveis e animais desaparecem misteriosamente. Pouco a pouco, a população percebe que algo maior está em curso: os mortos começam a sair de suas tumbas, transformando a rotina em um cenário de caos. Entre moradores excêntricos, teorias conspiratórias e uma luta desigual pela sobrevivência, o tom da narrativa mistura horror e ironia, revelando como o colapso do mundo pode ser encarado tanto com desespero quanto com um humor que desafia o apocalipse iminente.

As Viúvas (2018), Steve McQueen Divulgação / 20th Century Fox Quatro mulheres, desconhecidas entre si, veem suas vidas colidirem após a morte de seus maridos, todos envolvidos em um assalto fracassado. Sem dinheiro, ameaçadas por criminosos e pelo próprio sistema corrupto que as cerca, elas decidem assumir o risco de concluir o plano inacabado deixado pelos companheiros. Entre alianças improváveis, dilemas éticos e o peso da desconfiança mútua, as protagonistas descobrem em si uma força que nunca haviam imaginado possuir. Mais do que uma tentativa de sobrevivência, a jornada se transforma em um ato de resistência contra o ciclo de violência e exploração que sempre as manteve à margem.

Vingança (2017), Coralie Fargeat Divulgação / Focus Features Uma jovem aceita o convite de um amante para passar um fim de semana numa casa isolada com dois amigos dele, buscando prazeres e promessas de liberdade. O que deveria ser um retiro erótico transforma-se num pesadelo: os homens, movidos por ciúmes e violência, a espancam brutalmente e a deixam à margem da morte no deserto. Ela sobrevive. A partir da derrota aparente, emerge uma transformação radical: a mulher reconstrói o corpo e a vontade, treina a resistência, improvisa armas e aprende a caçar. Em silêncio, volta ao mundo dos algozes com uma missão clara: punir. Um a um, os responsáveis enfrentam emboscadas precisas, quedas ritualísticas e uma violência metódica que combina astúcia e fúria contida. A narrativa acompanha essa metamorfose de vítima a predadora, invertendo o roteiro clássico da vingança e interrogando os limites entre justiça, retribuição e desumanização.