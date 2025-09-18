5 filmes que chegaram agora na Netflix para maratonar

A cada mês, a Netflix renova seu catálogo com produções que vão de grandes estreias a títulos que passaram despercebidos nos cinemas, mas que encontram no streaming uma nova chance de conquistar plateias. Entre os recém-chegados, destacam-se histórias que misturam crítica social, humor ácido, dramas humanos e tramas de crime, sempre envoltas em narrativas que dialogam com o presente e com dilemas universais. São filmes para todos os gostos, mas com algo em comum: não permitem que o espectador desvie a atenção.

O que une essas produções é a habilidade de prender o público ao mesmo tempo em que oferecem reflexões sobre poder, amizade, lealdade e sobrevivência em contextos inesperados. São histórias que oscilam entre a tensão e a leveza, mostrando que o cinema contemporâneo pode ser entretenimento e, ao mesmo tempo, um espelho distorcido do mundo real. Assistir a cada uma delas é se colocar no lugar de personagens que enfrentam dilemas éticos e escolhas impossíveis.

Seja em tramas que giram em torno do submundo das armas, de bares perdidos em territórios hostis, de investigações policiais, de velhices inquietas ou de grandes golpes comandados por mulheres, esses filmes se complementam como um mosaico de experiências humanas. O streaming, nesse sentido, é o lugar ideal para revisitá-los: na maratona, o espectador transita por gêneros distintos, mas encontra sempre uma mesma promessa, a de ser surpreendido a cada novo início.

O Royal Hotel (2023), Kitty Green Divulgação / Universal Pictures Duas jovens mochileiras aceitam trabalhar em um bar isolado no interior da Austrália, acreditando que seria apenas mais uma etapa da viagem. Mas a promessa de liberdade e aventura logo se converte em um ambiente sufocante, dominado por clientes agressivos e um clima de constante intimidação. O cotidiano atrás do balcão se transforma em uma prova de resistência psicológica e física, onde cada gesto pode desencadear uma explosão de violência. Sem poder contar com aliados, elas percebem que a sobrevivência exige estratégias cada vez mais extremas. O que deveria ser uma passagem temporária vira um labirinto de medo, deixando claro que, naquele espaço dominado pelo ressentimento e pela hostilidade, o perigo não vem apenas das ameaças explícitas, mas também da atmosfera que as engole.

Amsterdã (2022), David O. Russell Divulgação / 20th Century Fox Três amigos que se conheceram em meio ao caos da guerra — um médico, uma enfermeira e um advogado — mantêm um vínculo que resiste ao tempo. Quando um assassinato misterioso os coloca no centro de uma investigação, eles precisam provar sua inocência e, ao mesmo tempo, desvelar uma conspiração de proporções inimagináveis. Movidos pela lealdade e pela memória do que viveram juntos, mergulham em uma rede de intrigas que envolve políticos, empresários e militares. Cada pista os leva a descobrir que estão enfrentando algo maior do que simples ambição individual: uma ameaça capaz de alterar os rumos de uma nação. Em meio a perseguições, alianças frágeis e reviravoltas inesperadas, o trio percebe que sua amizade é tanto sua maior força quanto seu elo mais vulnerável.

A Mula (2018), Clint Eastwood Divulgação / Warner Bros. Um idoso solitário, com dívidas crescentes e relações familiares em ruínas, vê sua vida mudar ao aceitar transportar cargas misteriosas em troca de dinheiro. A princípio, acredita ser apenas uma tarefa inofensiva, mas logo descobre que está a serviço de um cartel de drogas. Com sua discrição e aparente ingenuidade, torna-se uma peça valiosa dentro da organização criminosa, acumulando riqueza e sensação de poder. No entanto, o tempo e o peso das escolhas começam a cobrar um preço alto. Enquanto as autoridades se aproximam, ele encara também a urgência de reparar os laços afetivos que negligenciou. Entre estradas solitárias, encontros arriscados e reflexões sobre sua própria mortalidade, o personagem se vê dividido entre a necessidade de sobreviver e o desejo de deixar algo de valor para aqueles que ama.

Oito Mulheres e um Segredo (2018), Gary Ross Divulgação / Warner Bros. Após sair da prisão, uma mulher decide provar sua inteligência e ousadia planejando um dos assaltos mais audaciosos de Nova York: roubar um colar milionário durante o evento de gala mais vigiado do ano. Para isso, reúne um time de especialistas, cada uma com uma habilidade específica, que vão desde a tecnologia até o disfarce social. O plano exige precisão, sangue frio e, acima de tudo, confiança mútua. Entre ensaios, ajustes de última hora e contratempos inevitáveis, o grupo demonstra que a união pode superar qualquer obstáculo, mesmo em um ambiente repleto de câmeras, seguranças e olhares atentos. O que parecia impossível se transforma em um espetáculo de astúcia, revelando que o verdadeiro poder não está apenas na execução perfeita do crime, mas na quebra de expectativas em um mundo que ainda subestima a capacidade feminina.