5 filmes no Prime Video que provam que diretores cults também fazem ação

Diretores cults, conhecidos por abordar temas existenciais, estruturas narrativas ousadas e estéticas autorais que desafiam os padrões comerciais são, muitas vezes, injustamente chamados de chatos, pedantes e até entediantes. Mas a história do cinema mostra que muitos desses diretores, conhecidos por obras sofisticadas e contemplativas, também são capazes de criar filmes de ação incríveis. A diferença é que suas obras não se restringem a explosões e perseguições. Eles transformam o gênero em um palco de discussões brilhantes com construções visuais inovadoras e de tirar o fôlego.

A Revista Bula procurou no Prime Video alguns exemplos de como filmes de ação, quando conduzidos por mentes criativas, ganham um novo patamar de complexidade. Nessas obras, as cenas vão bem além da adrenalina. O espectador se vê diante de questões sobre poder, vingança, identidade e até mesmo a natureza crua da realidade. A ação deixa de ser espetáculo para ser catalisadora de debates profundos. Você pode até ver duelos intensos, confrontos futuristas e missões de sobrevivência, mas, por trás disso, há discursos sobre o destino, o livre-arbítrio, a luta do indivíduo contra estruturas opressoras, sejam elas humanas, políticas ou metafísicas.

A narrativa te prende pelo ritmo e pelas ideias que coloca na sua cabeça. Assistir esses filmes é perceber que a ação pode ser sofisticada, inteligente, esteticamente ousada e intensa. Nessa lista, uma seleção de filmes autorais que provam que o fronteiras entre o “cinema cult” e “cinema de gênero” podem ser derrubadas.

Furiosa: Uma Saga Mad Max (2024), George Miller Divulgação / Warner Bros. Uma jovem é sequestrada de sua terra natal e entregue a um tirano que governa um deserto devastado pela guerra e pela escassez de recursos. Criada em meio à brutalidade, ela aprende a sobreviver e a lutar até se tornar uma das maiores guerreiras desse mundo apocalíptico. Sua vida é marcada por fugas desesperadas, batalhas sangrentas e pela busca incessante de vingança contra aqueles que roubaram sua infância. Entre perseguições frenéticas e alianças instáveis, ela encontra força para transformar dor em resistência e se tornar símbolo de sobrevivência.

O Protetor: Capítulo Final (2023), Antoine Fuqua Divulgação / Columbia Pictures Um ex-agente governamental, assombrado pelo passado e pelas missões violentas que cumpriu, tenta viver em paz em uma pequena vila italiana. Ao descobrir que a comunidade está sendo dominada pela máfia local, ele se vê obrigado a sair da reclusão e retomar sua antiga persona de justiceiro. Enquanto enfrenta criminosos poderosos e manipula cada passo do inimigo com precisão quase cirúrgica, ele também lida com sua própria consciência, questionando se a violência é uma escolha inevitável ou um vício ao qual não consegue renunciar.

Jogador Nº 1 (2018), Steven Spielberg Divulgação / Warner Bros Em um futuro distópico, a população encontra refúgio em uma realidade virtual chamada Oasis, onde tudo é possível. Um jovem gamer descobre que o criador do jogo deixou pistas que levam a um prêmio incalculável: o controle total do universo virtual. Para conquistar essa herança, ele precisa enfrentar desafios que testam sua inteligência, habilidade e coragem, além de superar adversários dispostos a qualquer coisa para vencer. A busca pelo prêmio se transforma em uma jornada sobre amizade, identidade e a luta contra corporações que querem controlar o futuro da imaginação.

A Origem (2010), Christopher Nolan Divulgação / Warner Bros. Um especialista em invasões mentais ganha a missão de realizar o impossível: plantar uma ideia na mente de um herdeiro corporativo. Para isso, reúne uma equipe de especialistas que o ajuda a entrar em camadas cada vez mais profundas do subconsciente humano. O plano exige coordenação milimétrica em ambientes que desafiam as leis da física, criando um labirinto entre realidade e sonho. Enquanto enfrenta inimigos inesperados, também precisa confrontar fantasmas do passado que ameaçam sabotar a operação. O limite entre ficção e memória se torna cada vez mais tênue.