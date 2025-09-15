5 dramas imperdíveis na HBO Max que vão te fazer cair da cadeira

O drama é o gênero cinematográfico que mais se aproxima da realidade. Ele explora a vida cotidiana, os dilemas, fragilidades e contradições humanas. Nos streamings, os dramas são as principais janelas para as histórias que provocam impacto imediato, possuem intensidade e sofisticação levando o público a experiências densas, com nuances psicológicas, sociais e emocionais. Ao lidar com temas universais, esses filmes reafirmam o poder do cinema em criar empatia e diálogo com questões fundamentais.

dramasNessa lista, a Revista Bula reuniu dramas que exercícios de observação da condição humana. Cada pequena decisão pode alterar destinos inteiros e, em meio a dor, revelações transformadoras. Esses filmes são mergulhos em mundos íntimos, onde as fronteiras entre o publico e o privado, o visível e o invisível, se desfazem em favor de uma narrativa visceral. Nessa lista, recortes da pluralidade desse gênero com obras que conversam com diferentes gerações. Cada filme é um convite para olhar dentro de si.

A Última Showgirl (2024), Gia Coppola Divulgação / Utopia Uma dançarina veterana de Las Vegas se vê diante do fim de sua carreira, ao perceber que o show que marcou sua vida e identidade está prestes a ser encerrado. Acostumada ao brilho dos palcos e à rotina de espetáculos noturnos, ela precisa lidar com a solidão, a falta de reconhecimento e a ausência de planos para o futuro. Ao mesmo tempo, tenta reconstruir os laços familiares, especialmente com a filha, que nunca compreendeu sua dedicação absoluta ao trabalho. Entre lembranças de juventude e incertezas sobre o amanhã, a personagem enfrenta o desafio de se reinventar em um mundo que já não a aplaude, mas ainda lhe oferece a chance de reencontrar dignidade e propósito.

Papai (2023), Christy Hall Divulgação / Sony Pictures Uma jovem embarca em um táxi ao sair do aeroporto de Nova York e inicia uma conversa inesperada com o motorista que a conduz até seu destino. O que parecia ser apenas uma corrida rotineira se transforma em um mergulho íntimo em memórias, frustrações e reflexões pessoais. Durante o trajeto, ambos compartilham experiências marcadas por perdas, amores fracassados e decisões que moldaram suas vidas. Entre silêncios incômodos e diálogos intensos, surge uma conexão improvável, revelando que até encontros passageiros podem deixar marcas profundas. A narrativa acompanha a transformação de uma simples corrida noturna em uma troca de confidências capaz de redefinir perspectivas.

A Jornada de Joy (2022), Emer Reynolds Divulgação / Magnolia Films Mully, um garoto de 12 anos devastado pela perda da mãe, descobre que o pai endividado desviou o dinheiro arrecadado em sua memória. Revoltado, decide fugir, levando consigo o dinheiro e roubando um táxi. O que ele não esperava era encontrar no banco de trás Joy, uma mulher misteriosa que viaja com um bebê. Unidos pelo acaso, os dois embarcam em uma jornada improvável pelas estradas da Irlanda, passando por perseguições policiais, roubos de carros, travessias de balsas e encontros inusitados. Entre a inocência de Mully e os segredos de Joy, nasce uma cumplicidade inesperada, marcada por momentos de humor, ternura e tensão. Enquanto fogem do passado e das autoridades, cada um precisa confrontar suas próprias dores e escolhas. A viagem, que começa como um ato de rebeldia e desespero, transforma-se em um caminho de autodescoberta, revelando que, mesmo em meio ao caos, ainda é possível encontrar afeto, coragem e uma nova forma de esperança.

Lula e a Baleia (2005), Noah Baumbach Divulgação / Sony Pictures Dois irmãos adolescentes precisam enfrentar o divórcio dos pais, escritores de personalidades marcantes que travam uma disputa silenciosa por afeto e reconhecimento. Em meio a mudanças de casa, disputas de guarda e revelações dolorosas, os jovens se veem obrigados a amadurecer rapidamente, lidando com a confusão emocional que permeia a separação. Enquanto um deles busca imitar o comportamento do pai, o outro tenta se refugiar no colo da mãe, ambos aprendem a lidar com ressentimentos, traições e descobertas da adolescência. A narrativa mostra como a ruptura familiar pode ser ao mesmo tempo destrutiva e formadora, revelando as cicatrizes invisíveis deixadas em quem assiste à queda de um lar.