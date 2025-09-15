4 filmes no Prime Video para entender o capitalismo

Pensar o cinema como ferramenta de análise do capitalismo é mergulhar em narrativas que não apenas contam histórias, mas expõem mecanismos de poder, ambição e desigualdade que moldam sociedades inteiras. O Prime Video oferece hoje a possibilidade de conhecer produções que buscam capturar as engrenagens desse sistema econômico. Seja ao retratar a ascensão de empresários sem escrúpulos, a lógica da especulação financeira ou a mitificação de figuras que redefiniram a tecnologia, essas obras funcionam como espelhos incômodos. O espectador é levado a perceber que a promessa de prosperidade raramente vem sem o peso da exploração, da manipulação e de escolhas éticas que se tornam cada vez mais difusas.

Analisar o capitalismo através do cinema é a capacidade das imagens de transformar teorias abstratas em conflitos humanos palpáveis. As disputas por território de mercado, o fascínio pela riqueza fácil, o culto à personalidade e a dinâmica do poder empresarial são mostrados não apenas como fatos econômicos, mas como dramas íntimos, carregados de tensões morais. O que se vê não é apenas a construção de impérios financeiros ou tecnológicos, mas também o colapso pessoal, a ganância que devora laços familiares e a voracidade de um sistema que recompensa os mais agressivos. Essa lente narrativa dá à economia uma dimensão visceral, difícil de ignorar.

A Revista Bula reuniu aqui quatro filmes emblemáticos disponíveis no Prime Video. Através deles, é possível perceber como o capitalismo é retratado sob diferentes prismas: da expansão implacável de uma rede de fast-food ao delírio financeiro das bolsas de valores, da transformação de um jovem ambicioso em peça de engrenagem corporativa ao retrato da mente visionária e autoritária de um criador de tecnologia. Cada título, com sua própria abordagem, revela um aspecto central desse sistema que rege não só os negócios, mas também as relações humanas. Assistir a essas histórias é compreender que, por trás de cada estatística e gráfico econômico, existem vidas atravessadas por escolhas que definem destinos coletivos e individuais.

O Aprendiz (2024), Ali Abbasi Divulgação / Rocket Science Um jovem ambicioso inicia sua trajetória no mundo dos negócios em Nova York durante os anos 1970, quando a cidade ainda enfrentava crises financeiras e urbanas. Com carisma calculado e disposição para ultrapassar limites, ele aprende a negociar com bancos, manipular contratos e explorar brechas legais para expandir seu império imobiliário. A mentoria de um advogado influente lhe ensina a transformar confrontos em oportunidades e a nunca admitir derrota, mesmo diante de falências iminentes ou processos judiciais. À medida que acumula riqueza e notoriedade, sua imagem pública cresce em paralelo ao aumento das controvérsias que o cercam. O que começa como a história de um empreendedor visionário logo se revela um retrato de poder construído sobre propaganda, egocentrismo e uma relação íntima entre negócios e espetáculo midiático, antecipando o impacto que sua figura teria muito além do universo corporativo.

Fome de Poder (2016), John Lee Hancock Divulgação / The Weinstein Company Um vendedor frustrado de liquidificadores encontra a oportunidade de transformar sua vida ao conhecer dois irmãos que administram uma pequena lanchonete. Encantado pelo método de preparo rápido e padronizado, ele propõe expandir o negócio, inicialmente como parceiro. Porém, sua ambição logo ultrapassa qualquer noção de lealdade. Com manobras jurídicas e negociações implacáveis, ele toma o controle da empresa, deixando os fundadores de lado e transformando a rede em um império global. A trajetória revela não apenas o triunfo da ousadia, mas também o preço humano e moral da busca incessante pelo crescimento.

Steve Jobs (2015), Danny Boyle Francois Duhamel / Universal Pictures Um visionário da tecnologia é retratado em três momentos cruciais de sua carreira, cada um marcado pelo lançamento de um produto revolucionário. Ambicioso, perfeccionista e autoritário, ele conduz sua equipe com intensidade quase obsessiva, ao mesmo tempo em que enfrenta conflitos pessoais com colegas, parceiros e a própria filha. Entre bastidores de apresentações icônicas, expõe-se a fragilidade das relações humanas diante da busca por inovação e controle absoluto. O filme mostra como a genialidade pode ser inseparável da arrogância, e como a lógica do capitalismo transforma indivíduos em mitos, ainda que à custa de vínculos e afetos reais.