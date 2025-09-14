4 filmes que chegaram à Netflix na última semana e valem cada segundo do seu tempo

A Netflix atualiza seu catálogo semanalmente, trazendo estreias que misturam novidades e produções já conhecidas do público. O resultado é uma programação diversa, que passeia por gêneros distintos e mantém a plataforma sempre em movimento. Entre as adições recentes, alguns filmes se destacam pelo apelo popular e pela maneira como conduzem suas histórias.

Nesta seleção estão títulos lançados em anos diferentes, mas que encontram na plataforma um espaço comum para alcançar novas audiências. Há comédia romântica ambientada em um cenário inusitado, relatos baseados em acontecimentos reais e tramas de assalto que seguem a tradição dos grandes filmes do gênero.

O objetivo é apontar quatro opções que chegaram na última semana e que podem render boas horas diante da tela. Cada uma delas oferece um recorte específico de narrativa, explorando do humor leve ao suspense calculado, e todas compartilham a capacidade de prender o espectador do início ao fim.

A Paris Errada (2025), Janeen Damian Divulgação / Netflix Dawn, uma aspirante a artista, sonha em estudar em Paris, França, e aceita participar de um reality show para bancar os custos da viagem e da escola de arte. Mas, ao embarcar, descobre tarde demais que não foi levada para a capital europeia, mas sim para Paris, no Texas. Lá, encontra um cenário totalmente diferente do que havia idealizado e precisa lidar com os absurdos de estar em um programa de TV repleto de situações embaraçosas. Determinada a sair da competição o quanto antes, planeja tudo para ser eliminada, mas seus sentimentos por Trey, um dos participantes, tornam o desafio muito mais complicado. Dividida entre seus objetivos e as surpresas que surgem, Dawn aprende que a vida pode reservar destinos inesperados, capazes de transformar completamente seus planos. A narrativa mistura humor, romance e autodescoberta, explorando o contraste entre expectativas grandiosas e realidades imprevistas.

Oito Mulheres e um Segredo (2018), Gary Ross Divulgação / Warner Bros. Debbie Ocean, recém-saída da prisão e irmã de Danny Ocean, decide colocar em prática um ousado plano arquitetado durante os anos em que esteve atrás das grades. Seu objetivo é roubar um colar avaliado em 150 milhões de dólares durante o glamoroso Met Gala, em Nova York. Para isso, ela monta uma equipe formada exclusivamente por mulheres, cada uma especialista em uma área essencial para a execução do roubo: desde o convencimento de uma atriz de Hollywood até o trabalho minucioso de uma joalheira e o talento de uma hacker. O golpe exige organização impecável, confiança mútua e a capacidade de enganar seguranças, convidados e até mesmo a mídia internacional. Combinando suspense e humor elegante, a trama acompanha cada detalhe da operação e mostra como astúcia e união podem transformar um plano aparentemente impossível em um espetáculo brilhante de inteligência e ousadia.

Cães de Guerra (2016), Todd Phillips Divulgação / Warner Bros. Baseado em fatos reais, acompanha David Packouz e Efraim Diveroli, dois amigos de infância de Miami que decidem entrar no lucrativo, porém obscuro, mercado de fornecimento de armas. Aproveitando brechas em licitações públicas do governo dos Estados Unidos, começam a fechar contratos cada vez maiores, culminando em um acordo de 300 milhões de dólares para armar aliados americanos no Afeganistão. À medida que mergulham nesse mundo, descobrem que o negócio exige não apenas ousadia, mas também a disposição de lidar com figuras perigosas e com a corrupção que permeia os bastidores da guerra. Entre o fascínio pelo dinheiro rápido e os riscos crescentes de suas escolhas, os dois passam a enfrentar dilemas éticos e consequências que não estavam preparados para encarar. A narrativa combina momentos de humor ácido com uma crítica contundente sobre ganância, irresponsabilidade e a tênue linha entre ambição e ruína.