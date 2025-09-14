O perigo da disseminação das piadas de pavê

De um dia para o outro a internet se encheu de vídeos de humor gerados por Inteligência Artificial. O primeiro que surgiu por aqui, pelo menos foi o primeiro que me chamou a atenção, foi o tal da Marisa de maiô, que realmente é engraçado. Mas parece que o texto é de um humorista de verdade. Depois dessa série de vídeos, apareceram milhares de outros vídeos gerados por IA, na verdade um monte de piadinhas de salão transformadas em ceninhas engraçadinhas, todas muito parecidas. Em menos de uma semana essas piadinhas se espalharam como uma epidemia e, em tempo recorde, já começaram a encher o saco, já viraram paisagem. Eu mesmo, assim que me deparo com um desses vídeos de humor gerados por IA, já meto o dedo e passo direto para o próximo. Já tem até gente fazendo vídeos de verdade fingindo que são filminhos produzidos por IA para sacanear essa onda.

Mas isso é só o começo. Essa parada vai aumentar cada vez mais. Em pouquíssimo tempo todo mundo vai poder produzir, por IA, vídeos engraçadinhos com personagens criados por IA. E isso é algo muito perigoso! Imagina aquele seu tio que se acha piadista tendo acesso a esse tipo de ferramenta e podendo gerar, por IA, infinitos vídeos de humor! Não é possível que não se esteja prestando atenção ao potencial destruidor que isso pode acarretar! Milhões de pessoas que se acham engraçadas, gerando toneladas de vídeos de piadas merdas! Aquele teu colega de trabalho que adora trocadilhos, o seu vizinho pentelho que nunca saiu da quinta série, a sua prima chata que se acha hilária, o tiozão do pavê! Que perigo isso pode acarretar ao mundo! Essas pessoas, que até pouco tempo não podiam colocar para fora a sua enorme vontade de contar piadas ruins por não serem capazes de produzi-las, vão agora poder criar milhares de piadas ridículas e encher a internet com elas! Será que esses nerds que criam a IA lá do Vale do Silício não percebem o que estão fazendo? Será que eles são tão sem noção assim? Eles não conseguem prever o perigo quase nuclear que estão propiciando? Imagina se cada país começar a usar isso como arma, selecionando os seus piores tiozões do pavê para produzir milhões de vídeos para inundar os inimigos com piadas de bosta! Todos os países do mundo poderão criar um verdadeiro arsenal nuclear de piadas do pavê! Meu Deus, eu nunca senti o fim do mundo tão próximo!