4 filmaços na Netflix que foram lançados há mais de 20 anos e continuam deixando o público fascinado

O tempo não é capaz de apagar o impacto de alguns filmes têm. Nessa lista, a Revista Bula reuniu títulos na Netflix que foram lançados há mais de vinte anos e continuam despertando o interesse, tanto de espectadores que os revisitam com nostalgia quanto de novos públicos que os descobrem no streaming. São produções que marcaram período e se consolidaram como obras capazes de prender a atenção e acalorar os ânimos. Filmes que transitam entre ação, suspense e drama, possuem roteiros bem construídos e personagens memoráveis, com direções que resistem ao desgaste da passagem do tempo.

Mesmo que ambientadas em contextos históricos ou políticos específicos, esses filmes exploram sentimentos universais, como o medo, a busca por justiça e a necessidade de pertencimento. Essa capacidade de atravessar gerações sem perder relevância é o que diferencia os filmes efêmeros dos verdadeiros clássicos. No streaming, essa força se renova. Mais do que mero entretenimento, essas produções oferecem ao espectador uma oportunidade de revisitar o cinema de outro tempo e perceber como temas antigos continuam ressoando nossa realidade.

A Soma de Todos os Medos (2002), Phil Alden Robinson Divulgação / Paramount Pictures Após a queda da União Soviética, um arsenal nuclear perdido torna-se peça central de uma conspiração capaz de desencadear uma guerra mundial. Um jovem analista da CIA descobre pistas alarmantes que conectam armas desaparecidas a uma organização terrorista disposta a manipular tensões entre superpotências. Ao mesmo tempo, líderes políticos lutam para manter a estabilidade, enquanto desconfianças mútuas ameaçam explodir em confrontos devastadores. No centro da trama, está a difícil tarefa de provar que o verdadeiro inimigo não é quem aparenta ser, mas quem opera nas sombras, explorando medos e fragilidades humanas. Com a ameaça de aniquilação em larga escala, decisões rápidas e arriscadas se tornam a única barreira entre a diplomacia e o apocalipse. Um suspense que mistura geopolítica, paranoia e dilemas éticos em doses sufocantes.

Rápida e Mortal (1995), Sam Raimi Divulgação / TriStar Pictures Em uma cidade dominada por pistoleiros, um torneio mortal se torna palco de rivalidades, ambições e segredos pessoais. A chegada de uma misteriosa forasteira, habilidosa no gatilho, desestabiliza as dinâmicas locais e atrai olhares curiosos. Cada duelo do campeonato não é apenas sobre velocidade e precisão, mas sobre histórias de vingança, redenção e orgulho que se cruzam em poeira e pólvora. Enquanto alguns buscam glória, outros apenas sobrevivência — e há quem esconda dores que só podem ser expiadas com sangue. A forasteira, com sua postura enigmática, desafia não apenas os adversários, mas também a lógica de uma cidade que vê na violência sua única forma de justiça. Entre confrontos eletrizantes, o torneio se revela uma metáfora brutal sobre poder, destino e a inevitável necessidade de enfrentar fantasmas pessoais.

Cabo do Medo (1991), Martin Scorsese Divulgação / Universal Pictures Um advogado de família estruturada acredita ter deixado para trás um capítulo sombrio de sua vida profissional, até que um ex-cliente, recém-liberto da prisão, retorna em busca de vingança. Usando não apenas força bruta, mas também uma inteligência manipuladora, o homem inicia um jogo psicológico que ameaça desestabilizar a rotina aparentemente perfeita da família. A cada aparição, os limites entre justiça, ética e sobrevivência tornam-se mais nebulosos. O advogado, antes confiante na lei, vê-se impotente diante de um inimigo que usa o sistema a seu favor. Com a pressão crescente e a sensação de vulnerabilidade invadindo cada espaço, a família se vê obrigada a confrontar medos primordiais. Mais do que um thriller, a trama mergulha na fragilidade das instituições e na violência latente que emerge quando os fantasmas do passado voltam para cobrar dívidas jamais esquecidas.