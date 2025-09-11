4 filmes de detetive na Netflix para se sentir em um jogo de tabuleiro

O maior charme das histórias de mistério é: a cada pista encontrada, cada suspeito interrogado e cada detalhe aparentemente irrelevante, o espectador é inserido em um jogo intelectual. Filmes de investigação evocam a sensação de se estar em um tabuleiro, onde cada peça se move calculadamente e segredos são bem guardados. Assistir esse tipo de narrativa é se render ao prazer de decifrar enigmas através de detalhes que os outros não percebem.

Entre reviravoltas, segredos e conspirações, o cinema transformou o gênero em algo que vai além da resolução de crimes. São detetives excêntricos, investigadores obstinados e pessoas comuns que, em circunstâncias extremas, assumem o papel de solucionadores de enigmas. Cada título transporta o público por um labirinto de possibilidades, onde a lógica se mistura ao acaso e o instinto pode valer tanto quanto a dedução racional.

A Revista Bula selecionou títulos na Netflix que reproduzem essa atmosfera de jogo de tabuleiro. Histórias com peças que parecem só se encaixar no final, que desafiam a atenção espectador, brincam com a mente do público e oferecem um espetáculo narrativo que mistura suspense, ironia e tensão. A sensação é de se estar jogando um quebra-cabeça complexo, daqueles que só fazem sentido quando a última peça é encaixada.

O Clube de Crime das Quartas-Feiras (2025), Chris Columbus Giles Keyte / Netflix Quatro vizinhos que compartilham o gosto por mistérios resolvem se reunir semanalmente para analisar crimes não solucionados. O que começa como um passatempo logo toma outra dimensão quando eles se veem envolvidos em um assassinato real. Entre teorias mirabolantes e deduções improváveis, o grupo precisa transformar a curiosidade em investigação séria, enfrentando suspeitos perigosos, policiais desconfiados e os próprios erros de julgamento. O que parecia um hobby excêntrico se torna uma corrida contra o tempo, onde amizade, inteligência e coragem se tornam peças fundamentais de um jogo mortal.

Glass Onion (2022), Rian Johnson John Wilson / Netflix Um bilionário excêntrico convida um grupo de amigos para passar alguns dias em sua ilha particular, mas o encontro, que deveria ser apenas um jogo de mistério, se transforma em um crime real quando um assassinato acontece. Um detetive de renome se infiltra no grupo e começa a desvendar segredos que unem os convidados de maneiras inesperadas. O ambiente luxuoso serve como palco para traições, alianças quebradiças e revelações surpreendentes. O que parecia uma diversão controlada logo se torna uma investigação repleta de voltas engenhosas, onde a vaidade e a ambição se tornam tão perigosas quanto o assassino em si.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson Claire Folger / Distribution Company Um renomado escritor de romances policiais é encontrado morto em sua mansão, e sua família excêntrica se torna imediatamente o centro das atenções. Um detetive é chamado para investigar, e o que deveria ser um caso de aparente suicídio rapidamente se transforma em uma teia de mentiras, rancores e interesses financeiros. Cada membro da família guarda segredos comprometedores, e o enigma se desdobra em múltiplas camadas, desafiando a lógica convencional. A mansão se transforma em um tabuleiro onde cada movimento pode revelar uma verdade ou encobrir uma farsa ainda maior.