4 filmes leves na Netflix para espairecer e não enlouquecer nesse fim de semana

Fins de semana são os dias em que precisamos desligar a mente das pressões diárias. Mas nem sempre é o que acontece. Muitas vezes, é aí que bate a “bad” e a ansiedade, e perdemos o sono pensando em como temos trabalhado mais do que vivido e como tem sido duro pagar as contas. Mergulhar em histórias leves, fantasiosas, encantadoras e cheias de boas energias é uma forma extremamente válida de tentar fugir das vozes da própria cabeça que te colocam para baixo. Comédias são como uma terapia, uma pausa reparadora, um espaço onde a imaginação pode fluir longe dos problemas.

A Revista Bula reuniu quatro filmes ótimos e levinhos que estão na Netflix para aqueles que buscam uma forma de recarregar as baterias, abrir um sorriso e se sentir acolhido por narrativas que misturam humor, música e fantasia. Esses títulos, embora muito diferentes uns dos outros, compartilham o mesmo objetivo: oferecer uma experiência agradável, acessível e emocionante. Algumas evocam o poder da nostalgia e nos lembram da importância de resgatar a leveza da juventude e de acreditar no improvável. Outras apostam em personagens apaixonantes com trilhas sonoras irresistíveis para criar uma atmosfera que convicta o público a simplesmente relaxar e aproveitar cada segundo.

Todos esses filmes possuem a capacidade de envolver com naturalidade e sem necessidade de explicações complexas e reviravoltas mirabolantes. Essas obras nos convidam a rir, cantar, sonhar e refletir sobre o valor das pequenas coisas que tornam a vida menos pesada. Vamos comigo?

Wonka (2023), Paul King Divulgação / Warner Bros. Pictures Um jovem sonhador chega a uma cidade dominada por comerciantes gananciosos com o objetivo de realizar seu maior desejo: abrir uma loja de chocolates extraordinários. Sem recursos, mas guiado pela imaginação, ele enfrenta obstáculos impostos por rivais poderosos que querem impedir sua ascensão. Entre truques de mágica, invenções excêntricas e encontros com figuras improváveis, ele descobre que a amizade e a bondade podem ser tão transformadoras quanto o talento. Com coragem para desafiar convenções e criatividade para reinventar cada passo, o protagonista transforma sua trajetória em uma jornada de esperança e otimismo, mostrando que até os sonhos mais improváveis podem ganhar forma quando se acredita neles.

Matilda: O Musical (2022), Matthew Warchus Dan Smith / Netflix Uma menina extremamente inteligente, criada por pais negligentes, descobre cedo o poder transformador da leitura e da imaginação. Ao ingressar em uma escola severa comandada por uma diretora cruel, ela encontra refúgio na amizade de uma professora gentil e na coragem de enfrentar injustiças. Com uma mente afiada e habilidades surpreendentes, a jovem transforma opressão em resistência criativa, inspirando colegas a acreditarem em sua própria força. O enredo equilibra momentos de humor, fantasia e ternura, revelando como a determinação de uma criança pode ser a centelha capaz de transformar ambientes marcados pelo medo em espaços de liberdade e esperança.

Yesterday (2019), Danny Boyle Divulgação / Universal Pictures Após um acidente inexplicável, um músico em dificuldades desperta em um mundo onde ninguém se lembra das canções de uma das maiores bandas da história. Ao perceber o impacto desse apagamento cultural, ele começa a apresentar as músicas como se fossem suas, conquistando fama e sucesso imediato. Mas, à medida que a notoriedade cresce, também aumentam seus dilemas: será que a glória justifica o apagamento da verdade? Entre apresentações grandiosas, pressões do mercado musical e a tensão de perder um amor sincero, a história revela um protagonista dividido entre a lealdade aos próprios valores e a tentação de uma vida de estrelato que nunca teria alcançado sozinho.