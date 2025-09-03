6 clássicos escondidos na Netflix que merecem ser redescobertos

Algumas obras-primas são engolidas pelo tempo e pelo excesso de novidade que chega diariamente ao streaming e aos cinemas. Filmes que moldaram a sensibilidade de uma geração e abriram caminhos para narrativas ousadas acabaram soterradas em catálogos gigantescos. Resgatar esses títulos não é apenas nostalgia, mas uma oportunidade de experimentar de novo o frescor da descoberta. Nessa lista, revisitamos filmes que permanecem atuais, independente da época em que foram lançados.

Nesses clássicos, o espectador se depara com enredos que misturam a luta pela dignidade em meio à miséria com reflexões filosóficas sobre amizade, sonhos e identidade. Essas histórias equilibram-se entre o íntimo e o grandioso, transitam em salas de aula e cidades futuristas corroídas pela violência. Cada uma dessas obras, à sua maneira, traduz um momento da história do cinema, mas também um fragmento da experiência humana.

Esses filmes nunca envelheceram, pelo contrário, parecem ainda mais necessários nos tempos atuais, em que buscamos sentido em meio ao excesso de informação e rapidez das coisas. Esses clássicos merecem sair da sombras para ocupar, novamente, o centro das conversas.

Gênio Indomável (1997), Gus Van Sant Divulgação / Miramax Um jovem de classe operária, com inteligência extraordinária para a matemática, esconde seu talento sob uma vida marcada por violência, empregos temporários e desconfiança do mundo. Quando suas habilidades chamam a atenção de um professor universitário, ele é obrigado a enfrentar não apenas fórmulas complexas, mas os traumas que o mantêm preso à autossabotagem. Acompanhado por um terapeuta pouco convencional, inicia um processo doloroso de descoberta pessoal, no qual a amizade, o afeto e a coragem de se abrir ao outro tornam-se tão desafiadores quanto qualquer teorema.

Cavalos Selvagens (1995), Robert Duvall Divulgação / Gativideo Um homem idoso e recluso, marcado por segredos do passado, se vê novamente envolvido em um caso de desaparecimento ocorrido décadas antes. Quando uma investigadora começa a revisitar o episódio, feridas antigas se reabrem e revelam relações familiares complicadas, traições e memórias que ele preferia manter enterradas. Entre ranchos isolados, confrontos emocionais e descobertas inesperadas, a trama expõe a fragilidade das verdades pessoais e como escolhas mal resolvidas podem assombrar gerações inteiras.

Fogo contra Fogo (1995), Michael Mann Divulgação / Warner Bros. Um experiente ladrão, meticuloso em seus planos e acostumado a não deixar rastros, vê sua vida colidir com a de um detetive obcecado, disposto a tudo para capturá-lo. Entre assaltos milimetricamente calculados e perseguições cada vez mais intensas, surge um respeito mútuo entre caçador e presa, ambos conscientes de que compartilham a mesma solidão e compulsão pelo trabalho. No meio desse jogo perigoso, relações pessoais são testadas, amores se tornam frágeis e escolhas irreversíveis se aproximam, levando-os a um confronto inevitável e carregado de tragédia.

A Sociedade dos Poetas Mortos (1989), Peter Weir Divulgação / Touchstone Pictures Em uma rígida escola preparatória, onde tradição e disciplina moldam cada detalhe da vida dos alunos, um professor excêntrico e apaixonado pela literatura desperta em um grupo de jovens o desejo de pensar por si mesmos. Ao descobrir a poesia como forma de liberdade, eles passam a questionar não apenas as regras impostas pela instituição, mas também as expectativas sufocantes de suas famílias. Entre encontros secretos e recitações à meia-luz, esses adolescentes se descobrem capazes de sonhar, mas também confrontam o peso das consequências de desafiar um sistema que não admite desvios.

Akira (1988), Katsuhiro Ôtomo Divulgação / Akira Studio Em uma Tóquio futurista devastada por conflitos sociais e políticos, dois amigos criados nas ruas encontram suas vidas viradas de cabeça para baixo quando um deles desenvolve poderes psíquicos incontroláveis após um acidente. Enquanto tenta lidar com sua transformação, o outro luta para salvar a amizade em meio ao caos de conspirações militares, revoltas populares e destruição iminente. O destino da cidade — e talvez do mundo — passa a depender do limite entre afeto e destruição, entre a capacidade de controlar a própria mente e a tentação de ser engolido pelo poder absoluto.