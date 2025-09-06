5 filmes novos no Prime Video para maratonar no fim de semana

Há finais de semana em que o melhor plano não envolve sair de casa, mas mergulhar em histórias intensas, emocionantes e cheias de reviravoltas. O streaming permite essa imersão: basta escolher uma obra e deixar-se levar por tramas que misturam ação, romance, mistério e emoção em doses certeiras. Na era das maratonas, a combinação perfeita de entretenimento é aquela que prende desde a primeira cena e nos faz esquecer do tempo. E é exatamente isso que a seleção de lançamentos recentes no Prime Video oferece.

Esses filmes não apenas ocupam as horas com distração, mas criam atmosferas que envolvem diferentes estados de espírito. Há espaço para o suspense sufocante, para o romance que fala de recomeços, para a ação movida a adrenalina e até para as histórias que refletem sobre família e legado. A cada novo título, o espectador encontra um registro distinto, capaz de dialogar tanto com a vontade de se emocionar quanto com a necessidade de se surpreender.

A lista que reunimos vai além da simples diversão. São narrativas que exploram dilemas humanos universais, a busca por sentido, a luta por sobrevivência, a sede de justiça, o impacto das escolhas no destino. Maratonar esses filmes é mais do que acompanhar enredos: é se permitir experimentar diferentes mundos, com personagens que nos desafiam e situações que ecoam na vida real. Um convite a passar o fim de semana não apenas entretido, mas conectado com histórias que deixam marcas.

Missão Resgate: Vingança (2025), Jonathan Hensleigh Divulgação / Code Entertainment Mike viaja ao Nepal com a missão de honrar a memória do irmão, espalhando suas cinzas aos pés do Everest. A jornada, que deveria ser de despedida e contemplação, ganha contornos inesperados quando ele contrata um guia local e os dois acabam cruzando o caminho de um grupo de mercenários. Armados e implacáveis, os criminosos sequestram um ônibus turístico, transformando a região em palco de violência e desespero. Preso em meio ao caos, Mike se vê forçado a enfrentar não apenas a ameaça dos invasores, mas também a responsabilidade de proteger passageiros inocentes e a própria comunidade local. Em um território hostil e desconhecido, cada decisão pode significar a vida ou a morte. O que começou como uma viagem íntima e pessoal se torna uma batalha de resistência, em que coragem e sacrifício se entrelaçam diante de uma ameaça que coloca em risco não apenas sua vida, mas a dignidade e o futuro de um povo.

O Mapa que Me Leva Até Você (2025), Lasse Hallstrom Lucia Faraig / Prime Amazon Content Após concluir a faculdade, uma jovem fotógrafa embarca em uma viagem pela Europa antes de assumir o emprego dos sonhos em Nova York. No trem, conhece um advogado britânico meticuloso, que segue rigidamente seus planos de vida. Apesar das diferenças, os dois decidem continuar parte da jornada juntos, passando por cidades vibrantes e descobrindo novas perspectivas de si mesmos. Entre conversas, imprevistos e pequenos conflitos, a relação evolui para algo que desafia certezas. O mapa que guiava os caminhos da jovem perde importância diante da imprevisibilidade do amor, e ambos precisam escolher entre a segurança dos planos ou o risco de se entregar ao que sentem.

Love Me (2024), Andy Zuchero e Sam Zuchero Divulgação / 2AM Em um futuro em que a humanidade foi extinta, uma boia no mar e um satélite em órbita desenvolvem consciência. Isolados e curiosos, eles começam a se comunicar, tentando entender quem são e o que significa existir após o desaparecimento dos humanos. À medida que constroem uma relação marcada por descobertas, simulações de memória e projeções de afeto, eles exploram sentimentos que antes pertenciam apenas à vida orgânica. A estranheza se transforma em intimidade, e a solidão em conexão, revelando que até mesmo no vazio do mundo pode florescer uma forma inesperada de amor.

Crime na Rodovia Paraíso (2022), Anna Gutto Divulgação / Lionsgate Um caminhoneiro solitário, acostumado a percorrer longas distâncias em estradas pouco movimentadas, vê sua rotina ser interrompida quando recebe uma proposta impossível de recusar: transportar mercadorias ilícitas em troca da segurança de seu irmão, ameaçado por uma violenta gangue de presidiários. Forçado pelas circunstâncias, ele embarca em uma jornada marcada pela tensão constante, sempre sob a vigilância dos criminosos e com o FBI em sua cola, rastreando cada movimento. No entanto, tudo muda quando ele descobre que a carga final não é apenas mais um pacote, mas sim um adolescente em perigo, vítima direta do esquema de tráfico humano. Diante desse choque, sua consciência entra em conflito com o medo e a obrigação. Agora, a estrada se transforma em um campo de batalha moral, onde cada curva coloca em jogo sua vida, a chance de salvar o irmão e a decisão de arriscar tudo para proteger um inocente.