5 romances para assistir na Netflix e descarregar o estresse da semana

Para muitos, os romances no cinema são verdadeiros refúgios. Quando a rotina fica sufocante, as responsabilidades gritam na sua mente e os boletos parecem não ter fim, dedicar duas horas do seu dia a uma história em que os sentimentos são protagonistas é um exercício de leveza. Quando os romances são bem construídos, então, funcionam como um antídoto para a correria do dia a dia. Lembrando que a vida também é feita de pequenos instantes, de olhares que transformam e histórias que, mesmo de mentirinha, aquecem o coração.

A Revista Bula selecionou na Netflix alguns filmes que exploram a faceta romântica. Não basta entreter, mas devolver ao espectador aquela sensação de pausa, como se o tempo pudesse, temporariamente, ser suspenso. A universalidade desses enredos é a maior qualidade. Independente da época em que se passam, todos partem da premissa de que o amor, em suas múltiplas formas, é capaz de ressignificar vidas. O público se reconhece nos gestos cotidianos, em encontros inesperados e em diálogos aparentemente simples, mas que guardam profundidade.

Tramas que aliviam o peso do dia, não porque negam a dificuldade da rotina, mas porque lembram que ainda existe espaço para a ternura, o humor e a esperança. Esses romances combinam emoção, leveza e a intensidade dos sentimentos com narrativas cativantes que não exigem do espectador mais do que entrega. Assistir essas histórias é como respirar fundo após uma semana turbulenta. É um convite para o acolhimento.

Nonnas (2024), Stephen Chbosky Divulgação / Netflix Um homem decide investir todo seu dinheiro em um restaurante italiano acolhedor em Nova York. Para cativar o público, contrata um grupo de avós carismáticas, dispostas a ensiná-lo a cozinhar, mas também a recuperar a alegria de viver. Entre receitas tradicionais, almoços barulhentos e lições de afeto, ele redescobre a importância das raízes e da conexão humana. O que parecia apenas uma fuga de problemas transforma-se em um mergulho na própria identidade, onde sabores, lembranças e reencontros o conduzem a um novo começo. O amor surge não só em forma romântica, mas também como herança afetiva.

2 Corações (2020), Lance Hool Divulgação / Universal Pictures Dois casais, de épocas e realidades distintas, vivem histórias de amor que, à primeira vista, parecem não ter relação. Um jovem universitário se apaixona por sua colega de turma, enquanto, décadas antes, um herdeiro de família poderosa encontra na espontaneidade de uma mulher comum a chance de um destino diferente. Suas vidas seguem caminhos separados, mas o acaso, em forma de um transplante de órgãos, conecta suas trajetórias de maneira inesperada. O que parecia um encontro improvável se revela como prova de que o amor pode transcender fronteiras de tempo e espaço, resistindo até mesmo à fragilidade da existência.

Yesterday (2019), Danny Boyle Divulgação / Universal Pictures Após um acidente estranho durante um apagão mundial, um músico desconhecido acorda em uma realidade em que o maior grupo de rock da história nunca existiu. Ele é o único a lembrar das canções que marcaram gerações e, ao apresentá-las como se fossem suas, alcança fama imediata. Entre shows lotados, contratos milionários e a pressão da indústria, precisa lidar com o peso da mentira e com os sentimentos por sua melhor amiga, que sempre acreditou nele antes do sucesso. O dilema entre ambição e amor se intensifica, revelando que o verdadeiro triunfo pode estar em quem permanece ao seu lado, e não nos aplausos.

Um Amor em Cada Esquina (2014), Peter Bogdanovich Divulgação / GEM Entertainment Uma jovem atriz sonhadora vê sua vida mudar quando se envolve com um diretor casado, que a ajuda a conquistar papéis importantes. O romance secreto provoca uma cadeia de equívocos, pois cada personagem esconde desejos e intenções diferentes, em uma teia de encontros e mal-entendidos. Entre camarins, ensaios e restaurantes, todos se cruzam em situações que misturam paixão, ciúmes e ironia. A busca pelo amor verdadeiro se confunde com a necessidade de reconhecimento profissional, e cada gesto impulsivo gera novas confusões. No fim, o que parecia apenas um caso passageiro revela a fragilidade das máscaras sociais e do coração humano.