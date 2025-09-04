5 filmes na Netflix com final ambíguo que você não vai conseguir esquecer

Alguns finais de filmes são tão surpreendentes e ambíguos que continuam ecoando na nossa cabeça mesmo depois que ele acaba. Esse é o poder das narrativas que não dão respostas clássicas. Elas convidam o espectador a participar da história, a interpretar e reconstruir o sentido de acordo com sua própria leitura. Esse recurso narrativo sofisticado pode gerar frustrações em quem gosta de encerramentos, mas fascínio em quem ama investigar.

A Revista Bula selecionou algumas produções na Netflix que exploram esse recurso com maestria. Elas desafiam a lógica linear, embaralham fronteiras entre a realidade e a imaginação e deixam o espectador em terreno instável até o último segundo. A riqueza dessas histórias não se limitam ao mistério, mas em como elas ampliam o alcance da trama, permitindo que o público reflita sobre a memória e os significados.

Cada filme aqui prova que um final não precisa ser definitivo para ser memorável. Pelo contrário, quando as respostas ficam suspensas, o impacto parece aumentar. Essas narrativas nos acompanham, porque nos obrigam a revisitar na nossa mente cada cena, cada dialogo, tudo aquilo que julgávamos certo. O que não falta hoje em dia é filme superficial que só quer divertir. É hora de procurar algo mais profundo.

Meu Nome é Eileen (2023), William Oldroyd Divulgação / Likely Story Nos anos 1960, uma jovem solitária vive sob a opressão do pai alcoólatra e de uma rotina sufocante numa pequena cidade. Sua vida muda ao conhecer uma nova funcionária da prisão local, elegante e sedutora, que parece lhe oferecer uma saída. Entre aproximação, cumplicidade e segredos revelados, a relação entre as duas se intensifica até culminar em um ato de violência. O desfecho, porém, abre espaço para a dúvida: aquilo que vemos é a libertação definitiva da protagonista ou apenas uma fantasia construída para suportar sua própria realidade?

As Linhas Tortas de Deus (2022), Oriol Paulo Divulgação / Netflix Uma mulher se interna voluntariamente em um hospital psiquiátrico, alegando ser detetive particular encarregada de investigar um assassinato ocorrido ali dentro. À medida que interage com médicos e pacientes, sua versão dos fatos começa a ser colocada em dúvida. Fragmentos de memória, relatórios médicos e comportamentos contraditórios embaralham a noção do que é real e do que é manipulação. Entre investigações, jogos de poder e delírios possíveis, resta ao espectador decidir se a protagonista é de fato uma investigadora em busca da verdade ou uma paciente mergulhada em sua própria ilusão.

Fratura (2019), Brad Anderson Eric Zachanowich / Netflix Após um acidente, um homem leva sua esposa e filha para o hospital. Enquanto espera pelo atendimento, adormece e, ao acordar, descobre que ambas desapareceram sem deixar rastros. Funcionários afirmam não ter registro delas, e a busca desesperada o conduz por corredores, arquivos e conversas que apenas aumentam sua confusão. Sua versão dos fatos parece cada vez mais incoerente, e a narrativa o coloca diante da possibilidade de conspiração ou colapso mental. No final, não há resposta clara: resta a dúvida se o protagonista resgatou sua família ou se perdeu de vez o contato com a realidade.

Birdman (2014), Alejandro G. Iñárritu Alison Rosa / Fox Searchlight Um ator em decadência tenta se reinventar encenando uma peça na Broadway, enquanto lida com inseguranças, pressões familiares e a voz insistente de seu alter ego, que o lembra de uma antiga glória como super-herói. O limite entre a realidade e as alucinações se torna cada vez mais tênue, misturando o palco com a vida pessoal. O clímax apresenta um salto literal e simbólico, deixando o público sem saber se se trata de um ato de libertação ou de desespero final. A linha entre triunfo e tragédia se dilui, e o final se abre a múltiplas interpretações.