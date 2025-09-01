Suspire hoje: a melhor comédia romântica que você vai ver esta semana chegou ao Prime Video

Dizer que os verdadeiros romances, aqueles que unem duas pessoas distintas entre si, mundos que em outras circunstâncias jamais se poderiam encontrar, têm o poder da cura é mais que um surrado clichê em “Antes do Adeus”, bela alegoria sobre o quão maduros podem estar para o envolvimento afetivo um homem e uma mulher, numa quadra especialmente difícil de suas já combalidas existências. Numa mostra de que domina os meandros quase óbvios das relações humanas, Chris Evans desvenda as maravilhosas trapaças do amor valendo-se de dois personagens meio perdidos, mas que se encontram na hora certa. Em seis dezenas de produções como ator (e contando), Evans vai para trás das câmeras motivado, disposto a fazer um filme diferente dos que marcaram sua carreira até então, sabendo que as comparações e os julgamentos são inevitáveis. O roteiro de Ron Bass, Chris Shafer e Jen Smolka busca aprofundar-se nos mistérios que ligam as almas, situados num turbilhão voraz de escolhas e consequentes renúncias.

Há um abismo quase inexpugnável entre Brooke Dalton e Nick Vaughan, e a Grand Central parece o portal mágico capaz de uni-los. Brooke corre pelo saguão, tentando chegar a tempo de tomar o último trem para Boston. Atordoada, não percebe que deixa cair o celular, que se parte em dois, e é recuperado por Nick, um trompetista que veio para uma audição e aproveitara para faturar umas moedas tocando para quem passava. Eles se encontram, depois que Brooke admite, entre envergonhada e colérica, que terá mesmo de passar a noite em Nova York, mas sem nenhum dinheiro, cartões de crédito ou documentos, porque tivera a bolsa furtada num bar horas antes. A estação já vai fechar, Brooke sai primeiro e fica na calçada, fingindo consertar o telefone, até porque não tem mesmo ideia do que fazer. Nick chega logo depois, oferece ajuda e então tem início a saga do belo anticasal pela megalópole, falsamente romântica, à procura da bolsa, quando o único taxista disponível recusa-se a dirigir por toda a madrugada e uma boa parte da manhã — até porque o cartão de Nick não tinha saldo.

Fica cada vez mais evidente que uma das inspirações de Evans é “Antes do Amanhecer” (1995), a poética reflexão deRichard Linklater sobre o acaso e o destino, mas o diretor contorna um possível mal-estar abusando dos diálogos entre os protagonistas, num entrosamento que só faz crescer. Nick é a encarnação da vulnerabilidade e da franqueza e jamais esconde nenhum detalhe de sua vida, ao passo que Brooke se apresenta como Carrie, numa alusão a Carrie Bradshaw, a personagem central de “Sex and the City” (1998-2004). Ela é marchande e veio a Nova York vender o quadro de um pintor em ascensão, mergulhando no trabalho para esquecer uma crise no casamento. Nick nunca foi casado, porém lida com uma pungente dor de cotovelo ao ver Hannah, a ex-namorada, seguir seu caminho sem ele. Numa empreitada corajosa após incorporar o Capitão América na franquia do Universo Cinematográfico da Marvel, Evans transita com admirável desenvoltura pelos tantos vãos da personalidade fascinante de Nick, aperfeiçoando o cavalheirismo de um verdadeiro príncipe destronado.

Propositadamente, ficam no ar algumas dúvidas acerca de suas intenções para com Brooke — em se tratando de uma comédia romântica, é quase certo que ele não é nenhum psicopata, mas nunca se sabe —, e depois da sequência no bar onde acontece o aniversário de Danny, o melhor amigo interpretado por Mark Kassen, qualquer um torce para que o despossuído trompetista e a refinada negociante de arte se acertem (ou pelo menos transem). Da mesma forma que o colega, Alice Eve desliza com leveza de uma para as outras facetas da instabilidade emocional de Brooke, ora dando a entender que quer dividir com Nick a cama de um hotel decadente, ora sendo até grosseira em suas evasivas. Meio à Woody Allen, “Antes do Adeus” vai para onde quer, alheio a nossa torcida. E essa é sua maior qualidade.