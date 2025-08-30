3 filmes no Prime Video que você nunca viu por preconceito, mas que têm boa avaliação no IMDb

Alguns filmes já carregam estigmas antes mesmo de serem vistos. Adaptações de jogos, arrasa-quarteirões ou filmes de lutinhas. Quem gosta de cinema de qualidade descarta muita coisa sem conhecer pelo que “parece ser”. No entanto, quando assistidos sem conceito, revelam qualidades inesperadas: narrativas envolvente, boa direção, personagens extremamente relacionáveis. O Prime Video contém em seu catálogo alguns exemplos dessa contradição entre a expectativa e a entrega.

A boa avaliação no IMDb não é por acaso. É uma combinação de entretenimento e qualidade. Esses filmes ficam na memória pela forma como exploram as jornadas individuais que tocam em valores universais. Esses filmes de ação consegue estabelecer laços com o público e tratar de temas como superação pessoal e ética. Depois que você os assiste, o preconceito abre espaço para descobertas genuínas de intensidade e inteligência.

A Revista Bula selecionou esses três títulos injustiçados pelos olhos, mas que provaram seus valores nas críticas que receberam. Venha com a gente explorar esse universo!

Gran Turismo (2023), Neill Blomkamp Divulgação / Columbia Pictures Um jovem apaixonado por videogames passa seus dias pilotando carros virtuais, até que uma oportunidade inusitada transforma sua vida: disputar competições reais de automobilismo. Enfrentando o ceticismo de todos, ele precisa provar que suas habilidades adquiridas no simulador podem se traduzir em vitórias nas pistas. Entre erros, quedas e conquistas, ele constrói uma trajetória improvável, na qual cada curva se torna um desafio de resistência física, mental e emocional. Sua jornada é marcada por sacrifícios e pela busca de respeito em um universo onde poucos acreditam em seu potencial.

Ip Man 4: O Grande Mestre (2019), Wilson Yip Divulgação / Madarim Motion Pictures

Um mestre de artes marciais viaja aos Estados Unidos com a intenção de encontrar uma escola adequada para o futuro do filho. Porém, ao se deparar com uma comunidade marcada pelo preconceito cultural e pela violência, é obrigado a defender seus valores e sua tradição. Enquanto enfrenta desafios de aceitação e rivalidades intensas, ele descobre que seu legado vai muito além das técnicas de luta, sendo também uma lição de honra, disciplina e respeito em meio a um ambiente que tenta silenciá-lo.