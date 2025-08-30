Desligue o cérebro e aproveite o filme mais divertido do final de semana, na Netflix

Se viver já parece uma façanha sem que tenhamos de fazer nada, esse aspecto meio farsesco, até onírico, da vida recrudesce nos momentos em que somos confrontados, primeiro por nós mesmos. Saber-se miserável em meio à natureza, pantagruélica e caótica, a seus pares e a si próprio de nada vale ao gênero humano, condenado a repisar velhas práticas e desenterrar os arcaicíssimos costumes que o matam, mas não sem antes submetê-lo a todas as sevícias que a própria crueldade do homem é capaz de inventar. Não obstante nossos planos de dominação fazerem água e irem de encontro à insensatez da vida com toda a violência, seguimos desprezando os sinais, avançando contra a lógica, aplaudindo o despautério, vendo graça na falta de sentido. Sam Akina e Michał Chacinski juntam em “Planeta dos Solteiros: Aventura na Grécia” golpes virtuais, mal-entendidos amorosos, reality shows de namoro e a beleza selvagem de um paraíso num enredo assumidamente nonsense. Junto com o corroteirista Lukasz Swiatowiec, Akina e Chacinski elaboram um thriller cômico sem novidades, porém divertido.

No quarto longa da franquia, com estreia direta na Netflix, os diretores mantêm a característica que melhor define a aliança: a ousadia da indústria cinematográfica polonesa. A Polônia vem se firmando como um polo de sólida produção para a tela grande, e não por acaso o fenômeno coincide com o lançamento do primeiro filme, em 2016. Ambientar a continuação numa ilha grega é, por óbvio, uma estratégia para universalizar o alcance da trama e aumentar o interesse de potenciais novos espectadores, e o resultado vem. “Planeta dos Solteiros: Aventura na Grécia” começa fixando-se em Tomek Wilczynski e sua esposa, Ania, como os hóspedes de um resort de luxo, de férias, mas não exatamente relaxados. Tomek, um apresentador de televisão caído em desgraça. Como se não fosse o suficiente ter sido dispensado após os índices de audiência despencarem, Ania não sossega enquanto não tiver certeza de que está grávida, o que inclui uma rotina de sexo com hora marcada para preencher a janela fértil, o que, claro, é uma fonte inesgotável de estresse para ele e risadas espontâneas da plateia.

Marcel, o novo dono do resort, é um velho amigo de Tomek e tenta viabilizar um reality show cujo cenário será o hotel. Akina e Chacinski desdobram o argumento alargando o espaço de Maciej Stuhr e Agnieszka Wiedlocha e conferindo a Piotr Glowacki o destaque que merece. Paira sobre Miguel, o namorado do anfitrião, a suspeita de que ele seja um especialista em roubar homossexuais de meia-idade, com referências explícitas a “O Golpista do Tinder” (2022), o documentário dirigido por Felicity Morris, e então o filme passa de uma comédia romântica para um thriller despretensioso, ao longo do qual o elenco, sobretudo Nikodem Rozbicki, tem a oportunidade de exercitar sua veia histriônica, com direito a uma ou outra blague metalinguística. Existem momentos dispensáveis em “Planeta dos Solteiros: Aventura na Grécia”, mas este é apenas um sinal de que a Polônia é cada vez mais Hollywood.