5 ótimas séries da HBO Max para maratonar no fim de semana

A HBO Max se consolidou como um dos catálogos mais robustos e diversificados do streaming, especialmente no que diz respeito às séries que desafiam o espectador a mergulhar em narrativas densas, criativas e de altíssimo padrão estético. Não se trata apenas de entretenimento: cada produção se transforma em uma experiência única, capaz de provocar reflexão, despertar emoções intensas e oferecer uma imersão completa em universos narrativos que transitam entre o fantástico, o distópico e o histórico. Para quem busca qualidade e profundidade, as escolhas disponíveis na plataforma são verdadeiros convites para uma maratona envolvente e inesquecível.

Além da variedade de gêneros, a HBO Max preserva sua tradição de investir em projetos que equilibram grande produção técnica com relevância cultural. Seja adaptando clássicos literários, revisitando mitologias modernas ou recriando cenários alternativos da história, as séries reunidas aqui dialogam com o presente e o futuro. O espectador não encontra apenas tramas de impacto, mas também obras que levantam questionamentos sobre poder, fé, identidade, ciência e humanidade. Trata-se de um ponto de encontro entre o melhor da ficção e os dilemas mais urgentes da realidade.

Maratonar essas séries é, portanto, mais do que acompanhar episódios em sequência: é embarcar em universos completos, onde cada detalhe: da fotografia à construção dos personagens – serve a uma narrativa sofisticada. Os títulos escolhidos reúnem diferentes formas de imaginação criativa, passando pelo épico, pelo fantástico e pelo apocalíptico, mas todos com um ponto em comum: a habilidade de prender o público desde os primeiros minutos. Se o seu fim de semana pede intensidade, emoção e inteligência, estas cinco produções são o destino certo.

Duna (2024), Diane Ademu-John e Alison Schapker Divulgação / HBO Max Muito antes da ascensão de Paul Atreides, em um império galáctico ainda em formação, duas irmãs se encontram no centro de uma rede de intrigas e disputas de poder. Integrantes de uma ordem que viria a se tornar a lendária Irmandade Bene Gesserit, elas percorrem diferentes mundos em busca de consolidar sua influência, manipulando alianças políticas, segredos espirituais e experimentos genéticos que moldarão o destino da humanidade. Entre jogos de traição, lealdades frágeis e revelações perturbadoras, suas escolhas definem não apenas o futuro da própria irmandade, mas também os alicerces do equilíbrio entre fé, poder e sobrevivência em um universo vasto e implacável.

Estação Onze (2021–2022), Hiro Mur Divulgação / HBO Max Após uma pandemia devastadora que extingue a maior parte da população mundial, um grupo de sobreviventes luta para preservar a memória da civilização perdida. Entre eles, uma trupe de teatro percorre comunidades isoladas, apresentando Shakespeare como forma de manter a arte viva. Paralelamente, a narrativa acompanha diferentes linhas temporais, mostrando os dias antes e depois do colapso, enquanto se exploram as conexões emocionais e filosóficas entre os personagens.

His Dark Materials (2019–2022), Tom Hooper Divulgação / Bad Wolff Uma jovem órfã descobre que vive em um mundo onde cada ser humano possui um companheiro animal que reflete sua alma. Quando ela encontra pistas sobre uma misteriosa substância que conecta múltiplos universos, embarca em uma jornada que envolve seitas religiosas, cientistas rebeldes e uma guerra que atravessa mundos paralelos. No caminho, a garota precisa lidar com verdades sobre sua própria origem, ao mesmo tempo em que se envolve em uma batalha cósmica pelo destino da humanidade.

Watchmen (2019), Damon Lindelof Divulgação / Paramount Pictures Em uma América alternativa marcada por tensões raciais e políticas, vigilantes mascarados são considerados criminosos pelo governo. No entanto, quando uma conspiração de grandes proporções ameaça reabrir feridas históricas e sociais, heróis do passado e novos justiceiros precisam enfrentar não apenas inimigos externos, mas também dilemas sobre poder, justiça e identidade. Entre máscaras, memórias e segredos, a série questiona quem realmente controla a narrativa da história.