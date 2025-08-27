Comédia romântica com James McAvoy esquecida na HBO Max, mas que você vai adorar assistir Divulgação / BBC Film

Antes de se envolver em papéis densos e complexos de M. Night Shyamalan e James Watkins, e do romance trágico “Desejo e Reparação”, de Joe Wright, baseado no épico literário de Ian McEwan, James McAvoy foi o rosto de diversas comédias românticas e aventuras leves e juvenis. Mas, mesmo nesse início, já era possível perceber seu talento impecável para a atuação. Em “Garoto Nota 10”, filme de 2006 dirigido por Tom Vaughn, McAvoy interpreta Brian, um ingênuo jovem britânico descobrindo as mazelas da vida adulta.

A história se passa em 1985, quando os shows de quiz na televisão eram sucesso absoluto. Brian, órfão de pai, guarda a memória de infância de compartilhar as tardes diante da TV ao lado dele assistindo a esses programas. Com o patriarca, aprendeu que inteligência é uma riqueza de valor inestimável. Por isso, ao sair do colégio, foi o único de seus amigos do subúrbio a ingressar em uma universidade. E foi na Universidade de Bristol que encontra uma fonte inesgotável de conhecimento — não apenas aquele dos livros, mas também o necessário para a vida.

Em diversos momentos, Brian se vê dividido: entre o interior e a cidade, a vida simples e a acadêmica promissora, entre os amigos do campus e os de infância, entre Alice e Rebecca. Interpretadas por Alice Eve e Rebecca Hall, respectivamente, as duas jovens encarnam personalidades distintas que atraem o protagonista durante sua jornada universitária. Alice, loira, simpática, de família rica e com inteligência cativante, parece o perfil idealizado por qualquer homem. Imediatamente conquista a atenção de Brian, levando-o até a abrir mão de sua vaga no grupo de alunos que se preparam para o University Challenge, quiz acadêmico, quando decide passar cola a ela em uma prova.

O contraponto de Alice é Rebecca, uma jovem judia ativista que, ao contrário da outra, é discreta, menos sociável e com uma beleza menos óbvia aos olhares masculinos. Para Brian, ela se torna constantemente a “segunda opção”, enquanto ele insiste em se colocar em situações degradantes para conquistar Alice.

Ao longo de sua jornada, Brian precisa se posicionar diante da vida e aprender a valorizar o que realmente importa. Embora seja um jovem inteligente, testemunhamos ele constantemente batendo cabeça, tomando decisões estúpidas e nos fazendo pensar sobre como somos moldados para a vida adulta durante a juventude graças aos nossos erros. “Garoto Nota 10” é um filme simples, de roteiro singelo e atuações simpáticas. Ainda assim, consegue ser uma comédia romântica que nos captura e nos leva a refletir sobre escolhas, amadurecimento, amizades e objetivos. O amor, claro, está no centro da narrativa, mas tudo se desenvolve de forma leve, fluida e perspicaz, sem complicar demais. Com boas atuações e a sutileza típica das comédias românticas britânicas, “Garoto Nota 10” merece uma hora e meia da sua atenção.

Filme: Garoto Nota 10
Diretor: Tom Vaughn
Ano: 2006
Gênero: Comédia/Romance
Avaliação: 8/10
★★★★★★★★★★
Fer Kalaoun é editora na Revista Bula e repórter especializada em jornalismo cultural, audiovisual e político desde 2014. Estudante de História no Instituto Federal de Goiás (IFG), traz uma perspectiva crítica e contextualizada aos seus textos. Já passou por grandes veículos de comunicação de Goiás, incluindo Rádio CBN, Jornal O Popular, Jornal Opção e Rádio Sagres, onde apresentou o quadro Cinemateca Sagres.

