5 romances nada óbvios para assistir no Prime Video — você provavelmente não viu nenhum

O romance no cinema sempre foi associado a fórmulas prontas: encontros fortuitos, obstáculos previsíveis e finais que reafirmam a crença no amor eterno. No entanto, o Prime Video guarda títulos que fogem desse molde confortável, oferecendo narrativas mais complexas e, muitas vezes, desconcertantes. São histórias que exploram as zonas cinzentas dos relacionamentos, onde desejo, culpa, convenções sociais e a passagem do tempo se entrelaçam. Ao assistir a esses filmes, o espectador não encontra o típico “felizes para sempre”, mas sim reflexos de um amor marcado por dilemas, ambiguidades e escolhas difíceis.

Esses romances nada óbvios propõem uma experiência diferente, porque não idealizam os personagens: eles os colocam diante de situações em que o afeto convive com o conflito, e onde a intensidade emocional não necessariamente culmina em plenitude. Alguns desses enredos falam de paixões proibidas que desafiam tradições, outros abordam relações clandestinas que resistem em silêncio, e há ainda aqueles que questionam a possibilidade de conciliar amor e liberdade. O que une essas obras é a recusa em oferecer ao público apenas o conforto narrativo; em vez disso, revelam as fraturas inevitáveis da vida afetiva.

Ao reunir cinco títulos pouco conhecidos, a proposta é apresentar romances que podem surpreender até mesmo os espectadores mais atentos. Não são histórias construídas para atender às expectativas, mas filmes que se arriscam a transitar por territórios delicados, onde o amor é vivido como enigma e não como resposta. Cada narrativa, à sua maneira, confronta o público com emoções contraditórias, transformando a experiência em algo mais profundo que a simples contemplação. Ao final, o espectador não sai apenas com uma sensação de ternura, mas com um convite à reflexão sobre o que realmente significa amar.

Amor e Preconceito (2023), Richard Dee-Roberts Divulgação / Blue Mill Studio Nos anos 1950, uma jovem alemã, sobrevivente das marcas deixadas pela guerra, viaja para a Inglaterra acompanhada do filho pequeno para reencontrar o marido britânico. Ao chegar, porém, em vez de acolhimento, encontra hostilidade: a comunidade local a rejeita por sua origem e, diante da ausência inexplicável do esposo, acaba expulsa da casa que deveria ser seu lar. Sem ter para onde ir, recebe apoio inesperado de um reverendo e de sua governanta, que lhe oferecem abrigo e compaixão. Quando o marido finalmente retorna, a situação se transforma em tragédia, deixando cicatrizes profundas. Décadas depois, um achado casual em um cemitério traz à tona segredos enterrados há quarenta anos, revelando verdades dolorosas que mudam para sempre a percepção daquela história de amor e rejeição.

Bihter (2023), Mehmet Binay e Caner Alper Afgan Karahan / Afgan Karahan Uma jovem da alta sociedade é pressionada a se casar com um homem mais velho e influente, como forma de garantir estabilidade financeira para sua família. O que deveria ser uma união estratégica se torna uma prisão emocional, especialmente quando ela se apaixona pelo sobrinho do marido. O romance clandestino floresce entre luxos sufocantes e olhares furtivos, mas a paixão, intensa e avassaladora, logo se revela uma ameaça à reputação e à própria sobrevivência dos envolvidos. O enredo mostra como o desejo pode ser ao mesmo tempo libertador e destrutivo, desafiando convenções sociais rígidas.

My Policeman (2022), Michael Grandage Divulgação / Prime Video Na Inglaterra da década de 1950, um jovem policial se casa com uma professora, construindo a imagem perfeita de estabilidade. No entanto, ele mantém em segredo um relacionamento intenso com um curador de museu, em uma época em que a homossexualidade era considerada crime. O triângulo amoroso se desenvolve entre aparências sociais e desejos reprimidos, criando uma tensão que atravessa décadas. Anos depois, já mais velhos, os três precisam revisitar as escolhas que fizeram e lidar com as cicatrizes deixadas pelo silêncio. A narrativa revela como o amor pode resistir, mesmo quando a sociedade tenta sufocá-lo.

O Defensor — A História de Bert Trautmann (2018), Marcus H. Rosenmüller Divulgação / Zephyr Films Durante o pós-guerra, um prisioneiro alemão é mantido em um campo no interior da Inglaterra. Ex-jogador de futebol, ele chama a atenção de um treinador local e acaba escalado para defender o time da comunidade. No início, enfrenta hostilidade e desconfiança por carregar as marcas do inimigo, mas aos poucos conquista respeito com seu talento e determinação. Nesse ambiente, surge também um romance inesperado: a relação com a filha do treinador, que vê nele não apenas o passado militar, mas a chance de um recomeço. Entre preconceitos, memórias da guerra e partidas decisivas, o casal precisa lutar para manter o amor vivo em um cenário que insiste em separá-los. A trajetória, marcada por superação e coragem, mostra como a força do sentimento pode desafiar fronteiras de ódio e reconciliar mundos antes opostos.