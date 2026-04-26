Morgan Freeman vira Nelson Mandela em filme da Netflix com Matt Damon que merece ser redescoberto

Uma estrada separa crianças negras jogando futebol de jovens brancos treinando rúgbi, e Clint Eastwood parte dessa fronteira quase seca para contar “Invictus”. Com Morgan Freeman, Matt Damon e Tony Kgoroge, o filme acompanha Nelson Mandela nos primeiros meses de presidência, quando a África do Sul já havia encerrado formalmente o apartheid, mas ainda precisava testar, em corredores, carros oficiais e arquibancadas, a possibilidade de ocupar o mesmo país. A aposta de Mandela é arriscada porque passa pelos Springboks, seleção de rúgbi ligada ao orgulho branco, durante a Copa do Mundo de 1995, sediada em solo sul-africano.

A chegada ao poder não aparece apenas como cerimônia histórica. Funcionários aguardam para saber se continuam no cargo, antigos policiais brancos entram na rotina da segurança presidencial ao lado de homens negros da nova ordem, e cada deslocamento de Mandela obriga inimigos recentes a dividir informação, proximidade e risco. Eastwood é mais forte quando permanece nesse plano prático, vendo a política se instalar em escalas de serviço, portas protegidas, bancos de carro, olhares desconfiados. A reconciliação, antes de virar bandeira no estádio, precisa passar por gente que ainda não sabe como respirar perto do colega ao lado.

Guardas no mesmo carro

Manter brancos na escolta presidencial é uma decisão que mexe na composição física do poder. Quem antes poderia estar do outro lado da repressão agora caminha perto do corpo do presidente, ouve instruções, entra em ambientes fechados, participa da proteção de um homem que simboliza o fim do antigo regime. O gesto de Mandela tem cálculo público, mas o filme não o deixa suspenso numa ideia bonita; ele aparece no desconforto de homens obrigados a cumprir protocolo antes de construir confiança. Freeman dá a esse cálculo uma calma de superfície, falando baixo, sorrindo no momento exato, caminhando sem pressa, como se cada pausa também fosse parte da agenda.

A admiração de Eastwood por Mandela às vezes alisa demais a figura. A câmera se aproxima de um homem exausto por reuniões, telefonemas e deslocamentos, mas evita zonas mais ásperas e prefere acompanhá-lo como presença luminosa num país ainda ferido. Ainda assim, Freeman impede que a reverência vire cartão comemorativo. Há peso no cansaço, firmeza na voz baixa, método no sorriso, e essa mistura permite acreditar que o personagem mede o efeito de cada aparição antes mesmo de deixar a sala. Ao redor dele, a rotina oficial não descansa, e a presidência parece menos um trono que uma sequência de portas abrindo para problemas acumulados.

A camisa em disputa

O melhor de “Invictus” está na compreensão de que símbolo também é objeto. Nome, cor, emblema e uniforme dos Springboks não pertencem ao campo neutro das tradições esportivas; para muitos sul-africanos negros, aquela camisa carrega a lembrança de um país que os mantinha fora. Torcer contra a própria seleção, nesse caso, tem uma lógica concreta, sentada na arquibancada e repetida diante da televisão. Mandela percebe que descartar esse emblema produziria uma ruptura compreensível, mas preservá-lo e empurrá-lo para outro uso poderia obrigar uma parte branca do país a permanecer na conversa. O filme acompanha essa operação em passos reconhecíveis, como a defesa do símbolo, o apoio presidencial ao time, a presença dos jogadores em bairros pobres e o contato com crianças negras que antes não tinham motivo para se ver naquela camisa.

François Pienaar entra nesse processo como um atleta disciplinado, mais habituado ao comando do corpo do que ao alcance político da própria imagem. Matt Damon o interpreta com rigidez quase econômica, sem transformar o capitão em orador de conversão instantânea. Na visita à antiga cela de Mandela em Robben Island, o espaço estreito, o chão, as grades e o silêncio trabalham melhor do que qualquer explicação, e Damon reage como alguém que finalmente encontra uma medida física para uma história até então distante. O roteiro às vezes facilita o caminho do personagem, aproximando-o demais da função de aluno exemplar, mas a atuação segura parte dessa facilidade no maxilar fechado e na postura de quem demora a entender o tamanho da camisa.

A clareza de Eastwood organiza bem os espaços. Gabinete, treino, casa de Pienaar, cela, bairro pobre, bar, rua e estádio surgem como estações de uma mesma tentativa, e o espectador entende onde cada gesto pesa. Essa limpidez dá ao filme uma força comunicativa rara, mas também expõe sua limitação. Algumas resistências se acomodam depressa, a família de Pienaar sugere mais do que enfrenta o velho imaginário branco, e o trecho esportivo usa batidas conhecidas do cinema de campeonato. Mesmo com esse preço, “Invictus” permanece envolvente porque encontra drama em coisas que podem ser tocadas ou vistas, como uma escolta reorganizada, uma camisa preservada, um capitão diante de uma cela e um estádio onde pessoas divididas precisam olhar para o mesmo uniforme.