3 estreias recentes que provam: ainda vale a pena ter Netflix

Nos últimos anos, a Netflix passou por críticas e questionamentos sobre a relevância de seu catálogo, diante da ascensão de concorrentes que apostam pesado em produções próprias e licenciadas. Porém, quando se analisa o conjunto de estreias recentes, percebe-se que a plataforma ainda entrega obras capazes de unir entretenimento de alto nível, narrativas instigantes e uma qualidade técnica que justifica a assinatura. Esses lançamentos não só atraem pelo impacto imediato, mas também pela capacidade de se manterem na memória do espectador, reafirmando o valor do streaming como espaço privilegiado para grandes histórias.

O segredo está na diversidade de estilos. Há desde produções que exploram ação frenética com humor ácido, até épicos de ficção científica que expandem universos já consagrados, passando por dramas intensos que mergulham em dilemas humanos complexos. Essa variedade garante que o espectador encontre experiências distintas em um mesmo lugar, sem abrir mão da sofisticação narrativa e de uma execução cinematográfica de alto padrão. A Netflix, portanto, segue se posicionando como vitrine de títulos que combinam apelo popular e densidade criativa.

Mais do que estreias, esses filmes funcionam como um lembrete de que o cinema, quando bem feito, transcende o formato em que é consumido. Não importa se a tela é a do cinema tradicional ou a da televisão em casa: a força de uma boa história está na capacidade de prender, surpreender e provocar reflexão. A seleção de três títulos recentes disponíveis no catálogo reforça essa ideia, mostrando que, em meio a tantas opções, a Netflix ainda sabe entregar obras que valem cada minuto da atenção do espectador.

A Noite Sempre Chega (2025), Benjamin Caron Divulgação / Aluna Entertainment Uma mulher luta desesperadamente para conquistar estabilidade em meio a uma cidade cada vez mais hostil. Dividida entre empregos precários e dívidas sufocantes, ela encontra uma oportunidade perigosa para mudar de vida: participar de um negócio ilegal que promete o dinheiro necessário para garantir o futuro. Conforme se aprofunda nesse universo, percebe que a linha entre sobrevivência e destruição é mais tênue do que imaginava. Pressionada por escolhas irreversíveis e cercada por personagens ambíguos, ela descobre que a noite urbana esconde segredos capazes de devorar qualquer esperança. É um retrato cru da luta por dignidade.

Duna: Parte 2 (2024), Denis Villeneuve Divulgação / Legendary Pictures Um jovem herdeiro de uma casa nobre precisa assumir seu destino em um planeta desértico marcado por disputas políticas e religiosas. Após a queda brutal de sua família, ele encontra refúgio entre o povo local, que guarda segredos milenares sobre sobrevivência e poder. Enquanto a luta pelo controle da especiaria, recurso mais valioso do universo, se intensifica, ele enfrenta dilemas entre a vingança e a responsabilidade coletiva. Visões de um futuro incerto o guiam, enquanto alianças frágeis e batalhas épicas moldam sua jornada. A narrativa revela o choque entre profecia, ambição e liberdade.