5 filmes escondidos no catálogo da Netflix que superam muitos vencedores do Oscar

Descobrir grandes filmes na Netflix pode ser comparado à experiência de garimpar joias escondidas: em meio a um catálogo vasto e cheio de títulos de apelo comercial imediato, existem obras menos comentadas que, paradoxalmente, carregam uma potência artística e narrativa capaz de rivalizar, e muitas vezes superar, produções premiadas com o Oscar. São filmes que se distinguem pela força de suas histórias, pelo peso de suas interpretações e pelo olhar singular de seus diretores. Mais do que entretenimento, eles são convites a mergulhar em universos complexos e emocionais, abrindo espaço para reflexões que permanecem muito além da última cena.

O valor dessas obras não está apenas na excelência técnica, mas na maneira como equilibram humanidade e profundidade, conectando o espectador a dilemas universais. Elas exploram questões como justiça, identidade, poder, racismo, violência e culpa sem recorrer a simplificações fáceis. Pelo contrário, apresentam protagonistas que enfrentam contradições intensas e cenários que revelam a complexidade do mundo contemporâneo, aproximando a ficção da vida real. É nesse território que se estabelece a grandeza desses filmes: no impacto silencioso e persistente que deixam no público.

Ao escolher cinco títulos que transitam entre o drama de tribunal, a reflexão racial, o épico moderno, o retrato psicológico e a crônica criminosa, a lista busca evidenciar como o cinema, mesmo fora dos holofotes mais óbvios, mantém sua capacidade de ser arte transformadora. Esses filmes escondidos no catálogo da Netflix oferecem não apenas narrativas envolventes, mas também um retrato honesto de tempos, culturas e dilemas humanos. Assistir a eles é, de certa forma, resgatar a essência do cinema como ferramenta de compreensão do mundo, e, claro, de si mesmo.

Raça e Redenção (2019), Robin Bissell Divulgação / Astute Films Uma ativista negra que luta pelos direitos civis e o líder de um grupo de supremacia branca se veem obrigados a dividir a liderança de um comitê responsável por decidir o futuro das escolas em uma cidade marcada pela segregação. Inicialmente, a convivência é marcada por hostilidade, medo e ressentimento. Mas, à medida que reuniões acaloradas e debates expõem fragilidades pessoais, ambos descobrem nuances em suas crenças e percebem que a mudança pode nascer até mesmo nos territórios mais improváveis. O processo, longe de ser harmonioso, revela o peso da intolerância, mas também a possibilidade de transformação através do contato humano. No centro da disputa, a comunidade acompanha, hesitante, um movimento que ameaça romper as barreiras erguidas pelo ódio histórico.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Divulgação / Netflix Um veterano de guerra encontra no submundo do crime uma forma de ascensão social e financeira, tornando-se assassino de confiança de uma poderosa organização mafiosa. Ao longo das décadas, ele conquista respeito e amizade entre líderes sindicais e chefes do crime, mas também se torna peça-chave em intrigas políticas e execuções que mudam os rumos da história americana. Entre alianças firmes e traições inevitáveis, sua vida se desenrola como um épico silencioso, onde cada decisão carrega o peso da lealdade e da culpa. Com o passar dos anos, o personagem envelhece cercado por fantasmas do passado, enfrentando o vazio da velhice e a memória de escolhas irreversíveis. Mais que uma trama criminosa, sua história é um retrato melancólico sobre poder, lealdade e o preço da violência.

Marshall (2017), Reginald Hudlin Barry Wetcher / Open Road Films Em um tribunal dividido por preconceito, um jovem advogado negro assume a defesa de um motorista acusado de agredir a patroa. O caso parece perdido desde o início: a sociedade local já o condenou antes mesmo de ouvir os fatos, e a promotoria utiliza o peso do racismo como arma para manipular o júri. Determinado a provar a inocência de seu cliente, o advogado enfrenta restrições legais e precisa se unir a um colega inexperiente que compartilha seu senso de justiça. Entre embates acirrados no tribunal e ameaças fora dele, a batalha judicial se transforma em um retrato do poder da palavra e da coragem diante da opressão. O caso, mais do que uma disputa legal, torna-se símbolo de resistência e marco na luta por igualdade de direitos em um país que ainda insiste em dividir vidas pelo tom da pele.

Círculo de Fogo (2013), Guillermo del Toro Divulgação / Paramount Pictures Em um futuro próximo, a humanidade enfrenta a destruição por criaturas colossais que emergem do oceano e desafiam a sobrevivência das cidades. Para combatê-las, governos unem forças e desenvolvem gigantescas máquinas controladas por pilotos conectados neurologicamente. A sincronia entre os combatentes é vital: suas memórias, dores e medos passam a ser compartilhados no calor da batalha. Em meio ao caos, um ex-piloto traumatizado é chamado de volta para treinar com uma jovem marcada por perdas pessoais. Juntos, eles encaram não apenas monstros externos, mas também cicatrizes internas. As batalhas se tornam espetáculos de destruição, mas também metáforas da força coletiva, da disciplina e da coragem necessária quando a própria civilização está em jogo.