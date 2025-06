5 livros que merecem um Oscar e um Prozac

Ninguém Precisa Acreditar em Mim (2016), Juan Pablo Villalobos

Juan Pablo é um estudante mexicano de literatura. Vai a Barcelona com uma bolsa de doutorado e planos razoáveis de leitura e estabilidade. Tudo se desfaz quando um primo o envolve num arranjo nebuloso que mistura tráfico, chantagem e encontros improváveis com figuras grotescas do submundo europeu. A voz narrativa se alterna entre o próprio Juan Pablo, a ex-namorada e familiares, em cartas e digressões que tornam o absurdo ainda mais íntimo. A estrutura é fragmentada, mas controlada — como se a vida, mesmo quando escapa, insistisse em parecer verossímil. O humor é ácido, a paranoia meticulosa. Nada do que acontece ali é heroico, tampouco trágico. É ridículo — e, por isso mesmo, perturbador. O protagonista não é vítima nem vilão. Está deslocado, como quem tropeça num enredo que não escreveu. Cada escolha parece menor, mas leva a um novo labirinto. A cidade é um cenário inóspito, onde se confundem ironia política, violência burocrática e as linguagens do medo. A escrita desafia o leitor com uma ambiguidade constante: tudo pode ser real, ou não. A única certeza é o cansaço de quem tenta existir sem ceder completamente. E, no fim, o que sobra não é redenção, mas um caderno com registros possíveis de uma vida entre o riso e o colapso. A literatura, aqui, é um álibi duvidoso — mas necessário.